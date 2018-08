DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Deutsche Finanzhilfen für die Türkei finden wenig Unterstützung

Der SPD-Vorschlag, die Türkei wegen der dortigen Wirtschaftskrise

ggf. zu unterstützen, findet mit Blick auf deutsche Finanzhilfen

wenig Zustimmung bei den BundesbürgerInnen. 72 Prozent der Befragten

halten diese für falsch. 16 Prozent finden, dass die Idee

finanzieller Unterstützung in die richtige Richtung geht. Auch in der

SPD überwiegt mit 56 Prozent die Ablehnung gegen Finanzhilfen.

Menschen bevorzugen Leben in der Kleinstadt oder auf dem Dorf

40 Prozent der BürgerInnen bevorzugen ein Leben in der Kleinstadt,

etwa ebenso viele ein Leben auf dem Dorf (38 Prozent). Die Großstadt

überzeugt nur jeden fünften Befragten (21 Prozent). Der aktuelle

Lebensort ist dabei prägend für die Wohnwünsche. In kleineren

Gemeinden mit bis zu 5.000 Einwohnern finden sich auch die meisten

Freunde des Dorflebens (72 Prozent) und in Großstädten mit mindestens

100.000 Einwohnern leben wiederum die meinen Großstadt-Anhänger (52

Prozent). Gleichzeitig würden 47 Prozent der Großstädter lieber in

der Kleinstadt (34 Prozent) oder auf dem Dorf (13 Prozent) leben.

Sonntagsfrage: Wenig Veränderung im Wählerverhalten

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 29 Prozent

der Wählerstimmen, die SPD auf 18 Prozent. Für die AfD würden sich 17

Prozent der Befragten entscheiden. Die FDP würden 8 Prozent der

Bürgerinnen und Bürger wählen, die Linke 9 Prozent und die Grünen 14

Prozent. Insgesamt würde die Regierungskoalition aus Union und SPD 47

Prozent der Stimmen erhalten. Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom

2. August 2018 gewinnt die FDP einen Prozentpunkt dazu, die Grünen

verlieren einen Prozentpunkt. Die Stimmanteile für alle anderen

Parteien bleiben unverändert.

Studieninformation

Der DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im

Auftrag des „ARD Morgenmagazins“. Befragt wurden vom 20. bis 22.

August 1047 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei

einem Anteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50%)

Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter

(02150) 20 65 62 oder (0172) 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt)

angefordert werden. Die Ergebnisse werden im „ARD-Morgenmagazin“ am

Freitag, 24. August 2018 veröffentlicht.

Die Fragen im Wortlaut:

1. Unabhängig davon, wo Sie persönlich derzeit leben: Was

bevorzugen Sie: Ein Leben in der Großstadt, in der Kleinstadt

oder ein Leben auf dem Dorf?

2. Die SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles hat deutsche

Finanzhilfen für die in wirtschaftliche Schwierigkeiten

geratene Türkei ins Gespräch gebracht. Geht dieser Vorschlag

Ihrer Meinung nach in die richtige oder in die falsche

Richtung?

3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag

Bundestagswahl wäre?

