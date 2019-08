Diakonie Katastrophenhilfe legt Jahresbericht vor / Ebola und Cholera in Kriegsgebieten auf dem Vormarsch

Die Diakonie Katastrophenhilfe weist auf den

dramatischen Zusammenhang von Krankheiten wie Ebola oder Cholera,

Krieg und Hunger hin. „Menschen, die schon vorher nicht genügend zu

essen haben, sind geschwächt und dadurch sehr viel anfälliger für

Krankheiten“, sagt Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin der

Diakonie Katastrophenhilfe, bei der Vorstellung des aktuellen

Jahresberichts in Berlin. „Sie können sich dann rasend schnell und

Epidemie-artig in Katastrophengebieten verbreiten.“ Besonders

dramatisch ist die Situation in Kriegsgebieten: „Ausbruch und

Verbreitung von Infektionskrankheiten fallen dort nicht vom Himmel,

sondern stehen im direkten Zusammenhang mit Gewaltausübung“, so

Füllkrug-Weitzel. Die Konflikte im Jemen und der Demokratischen

Republik Kongo sind hierfür aktuelle Beispiele.

Im Jemen leiden mehr als 20 Millionen Menschen Hunger und 18

Millionen haben keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser oder sanitären

Einrichtungen. Seit Beginn des Krieges 2015 sind mehr als 3.000

Menschen an Cholera gestorben und allein im ersten Halbjahr 2019

wurden fast eine halbe Million Verdachtsfälle gemeldet. Der Krieg

geht währenddessen unvermindert weiter und erschwert die Hilfe.

„Solange Bombardierungen an der Tagesordnung sind, haben humanitäre

Hilfsorganisationen große Probleme, die Menschen zu erreichen“, sagt

Füllkrug-Weitzel. Die Diakonie Katastrophenhilfe arbeitet im Jemen

wie weltweit mit lokalen Partnern zusammen und hat zu deren

Unterstützung vor wenigen Wochen ein eigenes Büro in Aden eröffnet.

Sie wird in den kommenden Jahren einen der Schwerpunkte ihrer Arbeit

auf den Jemen legen. „Wir wollen dem immensen Bedarf an

Ernährungshilfe und der Prävention von lebensbedrohlichen

Infektionskrankheiten gerecht werden“, so Füllkrug-Weitzel.

Mit Blick auf Deutschland ergänzt Füllkrug-Weitzel: „Wir fordern

die Bundesregierung auf, sich konsequent für Frieden und humanitäre

Hilfe einzusetzen.“ Es sei zwar begrüßenswert, dass Deutschland

dieses Jahr 120 Millionen Euro an die Vereinten Nationen für Hilfe im

Jemen bereitstellen will. „Aber die Kombination mit

Rüstungsexportgenehmigungen an Kriegsakteure erstickt die Freude über

die Hilfsbereitschaft der deutschen Regierung, weil sie einen großen

Zynismus offenbart: mehr humanitäre Hilfe zur Kompensation für mehr

Beihilfe zum Töten“, so Füllkrug-Weitzel. Die Bundesregierung hatte

angekündigt, keine Rüstungsgüter an Konfliktparteien des Jemen-Kriegs

mehr auszuliefern, jedoch wieder Exportgenehmigungen an die Arabische

Liga, Kriegskoalition im Jemen, erteilt.

Das Zusammenwirken von Krieg, Hunger und Krankheit ist auch in der

Demokratischen Republik Kongo zu beobachten, wo Ebola seit dem

Ausbruch vor einem Jahr noch nicht unter Kontrolle ist. Es ist der

erste Ausbruch überhaupt in einem Konfliktgebiet. „Angriffe

verschiedener Milizen zwingen die Menschen immer wieder zur Flucht

und erschweren, dass unter den vertriebenen Menschen neue Infizierte

gefunden und behandelt werden können. Dadurch beschleunigt sich die

Ausbreitung von Ebola“, sagt Guido Krauss, Leiter des Büros der

Diakonie Katastrophenhilfe in der DR Kongo. Aufgrund von Krieg und

Vertreibungen gilt die Region im Osten des Landes schon seit

Jahrzehnten als instabil. Vielerorts leidet die Bevölkerung an Hunger

und Armut. Das evangelische Hilfswerk ist seit vielen Jahren in der

Region aktiv und hat die Hilfe nach dem Ebola-Ausbruch sofort

ausgeweitet. „Neben besserer Hygiene ist Aufklärung das Wichtigste.

Wir gehen mit unseren Partnern daher gezielt an Schulen oder in

Busse, damit die Menschen erfahren, wie sie sich vor dem tödlichen

Virus schützen können“, so Krauss.

Diakonie Katastrophenhilfe Bilanz 2018

Die Diakonie Katastrophenhilfe hat im vergangenen Jahr in 41

Ländern Hilfe geleistet und dafür etwa 37 Millionen Euro

bereitgestellt. Die meisten Mittel sind nach Syrien und die

Nachbarstaaten geflossen. Daneben waren der Südsudan und die DR Kongo

die Länder mit den größten Projektausgaben. Die Spendeneinnahmen der

Diakonie Katastrophenhilfe waren im Jahr 2018 mit 23,6 Millionen Euro

13 Prozent geringer als 2017 (27 Millionen). 2017 war wegen der

anhaltenden Hungerkrise in Ostafrika ein Jahr mit besonders hohem

Spendenaufkommen. Die Einnahmen aus öffentlichen Zuwendungen von der

Bundesregierung, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen

sind mit rund 17 Millionen Euro fast auf dem gleichen Niveau wie im

Vorjahr. Die Gesamteinnahmen lagen mit 47,8 Millionen Euro 13 Prozent

unter dem Vorjahresniveau (54,9 Millionen Euro).

