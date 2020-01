Die Anlagefalle – Das dubiose Geschäft mit der Traumrendite / Reportage aus der Reihe “betrifft” am Mittwoch, 12. Februar 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

In Zeiten niedriger Zinsen fragen sich viele Menschen, wie sie ihrmühsam Erspartes sicher anlegen – gerne noch mit einem möglichst großen Gewinn.Manche investieren ihr Geld in Unternehmen, die für die Verwirklichung einerGeschäftsidee Kapital einsammeln und traumhafte Renditen versprechen. Dochdieser Traum endet für unerfahrene Kleinanleger nicht selten mit einer bitterenEnttäuschung. Das SWR Fernsehen zeigt “Die Anlagefalle – Das dubiose Geschäftmit der Traumrendite” am Mittwoch, 12. Februar, ab 20:15 Uhr. Im Anschluss folgtdie Reportage “Die Erbenermittlerin – Was vom Leben bleibt”.

Das hatte sich Werner Engel anders vorgestellt. Der ehemalige LKW-Fahrer hat

sein Leben lang hart gearbeitet. Sparsam leben, fürs Alter vorsorgen, das war

ihm immer wichtig. Als sein Finanzberater mit einer Geldanlage-Idee auf ihn

zukam, hatte alles großartig geklungen. Der Berater empfahl ihm, in die

sogenannte “Halbstrom-Erfindung” zu investieren. Ein Unternehmen der sogenannten

“Firmenwelten-Gruppe” versprach damit traumhafte Renditen. In den Vereinigten

Staaten sei man mit der Halbstrom-Technik schon ganz groß im Geschäft. Strom

sparen schien Werner Engel und vielen anderen eine lukrative und zukunftssichere

Investition. So stieg er ein, mit 25.000 Euro. Ein verhängnisvoller Fehler, wie

er heute meint. Denn der größte Teil seines Einsatzes ist wohl verloren.

Geprellte Anleger – Verantwortlicher für die Justiz nicht greifbar Wie Werner

Engel geht es Hunderten von Anlegern, die den Unternehmen der

“Firmenwelten-Gruppe” ihr Geld anvertraut haben. Als die Anleger die

versprochenen Zinszahlungen nicht mehr erhalten, erstatten viele von ihnen

Anzeige. Doch der Mann, der hinter dem komplizierten Firmengeflecht steht, lebt

wohl inzwischen in den Vereinigten Staaten und ist für die deutsche Justiz nicht

greifbar. Seine Kinder, die als Geschäftsführer bei “Firmenwelten” tätig waren,

müssen sich inzwischen vor Gericht verantworten. Dies ist aber nur ein schwacher

Trost für die bitter enttäuschten Anleger. Sie wollen wissen: Wo sind die

Millionen? Und gibt es eine Chance, wenigstens einen Teil ihrer Geldanlagen

zurückzubekommen? Die “betrifft”-Autoren Markus Thöß und Harriet Kloss machen

sich auf Spurensuche.

Im Anschluss ab 21 Uhr sendet das SWR Fernsehen die Reportage “Die

Erbenermittlerin – Was vom Leben bleibt” von Thomas Diehl.

