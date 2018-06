Die Befreiung von Hodeida

S. E. Ali Abdulla Al Ahmed, Botschafter der

Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland, äußert sich zu den

jüngsten Entwicklungen in der Hafenstadt Hodeida im Jemen. Die

arabische Koalition steht an der Seite der international anerkannten

jemenitischen Regierung, um die Wiederherstellung der Sicherheit und

der Stabilität des strategisch wichtigen Hafens zu gewährleisten. Die

Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen des Weiteren die

Bemühungen des UN-Gesandten Martin Griffiths, den Konflikt politisch

zu lösen und den Dialog zwischen den Jemeniten herzustellen. Die

Lösung des Konflikts muss auf der GCC-Initiative und auf den

Resolutionen Nr. 2140, 2201, 2204 und 2216 des UN-Sicherheitsrats

basieren.

Der Einsatz zur Befreiung von Hodeida hat drei erklärte Ziele; die

Zivilbevölkerung vor den Gewalttaten der Huthi-Milizen zu schützen,

den Fluss der humanitären Hilfen über den Hafen von Hodeida zu

sichern, und die Huthis an den Verhandlungstisch zu bringen.

Die Arabische Koalition hat sämtliche Vorkehrungen getroffen,

damit der Einsatz mit einem für die Zivilbevölkerung minimalen Risiko

durchgeführt werden kann und bereits einen umfassenden Plan für die

Bereitstellung sofortiger humanitärer Hilfe ausgearbeitet.

Lebensmittel und weitere essentielle Vorräte sind auf Schiffen im

Roten Meer verteilt, die bereits darauf warten, nach der Befreiung

schnell in den Hafen von Hodeida einlaufen zu können.

„Wir haben einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan, Hilfsgüter für

die Jemeniten auf Schiffen, Flugzeugen und Lastwagen nach Hodeida

einzuführen, um die notwendige Versorgung für die nächsten zwei

Wochen aufrechtzuerhalten.“ bestätigt Botschafter Al Ahmed. „Sollten

Huthi-Rebellen dennoch weiter den zentralen Hafen angreifen oder

zerstören, gibt es Notfallpläne, die die Versorgung von Hodeida und

weiterer Regionen auf anderen Wege garantieren.“ Die Koalition

arbeitet bei der humanitären Aktion mit internationalen

Hilfsorganisationen, dem Emiratischen Roten Halbmond (ERC) und

weiteren Nichtregierungsorganisationen zusammen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben bereits 3,7 Milliarden

US-Dollar an humanitärer Hilfe für den Jemen bereitgestellt und

arbeiten mit Hilfsorganisationen vor Ort zusammen, um

sicherzustellen, dass nach der Rückeroberung des Hafens der Betrieb

und die damit verbundenen Hilfstransporte rasch an Fahrt aufnehmen.

Die Arabische Koalition ist entschlossen, gemeinsam mit der

international anerkannten jemenitischen Regierung das Leid der

Bevölkerung im Lande zu beenden. Die Huthi-Milizen hinterlassen eine

Spur des Schreckens in den von ihnen besetzten Gebieten, in denen sie

Kindersoldaten, Landminen und menschliche Schutzschilde einsetzen.

Die Koalition führte bereits in der Vergangenheit ähnliche humanitäre

Projekte erfolgreich durch, als sie Aden, Mukallah und Mokah

befreite. In allen Gebieten geht es der einheimischen Bevölkerung

jetzt besser als in der Zeit der Besetzung durch die Huthi-Rebellen

oder durch die AQAP.

Sobald Hodeida befreit ist, werden alle Kräfte gebündelt, um die

Versorgung des Landes sicherzustellen und die Region zu

stabilisieren, so dass die Erschließung der noch von den

Huthi-Rebellen besetzten Gebiete beginnen kann, wie es die Koalition

auch in den zuvor befreiten Städten getan hat.

