Die Bluttat von Würzburg: Keiner hatte ihn auf dem Schirm / Tagesspiegel von Patrick Guyton

Was hat dieser 24-Jährige die ganze Zeit, immerhin sechs Jahre, in Deutschland gemacht? Gab es Sprach- und Integrationskurse, ging er in die Schule? (…) Oder blieb er mit seinem Handy in seinem Zimmer, mit zunehmenden Wahngedanken und islamistischer Indoktrination? Letzte Station Obdachlosenheim – das klingt verheerend. Offenbar hatte ihn überhaupt niemand auf dem Schirm. http://mehr.bz/bof8613

