Die Stasi, der NSU & ich – Mein Leben in Thüringen

Der Leser begleitet den Autor Thomas Grund bereits im Kindesalter. 1953 wurde er in der damals noch sehr jungen Deutschen Demokratischen Republik geboren. Wie viele andere erlebte er also die deutsche Teilung sowohl in seiner Kindheit und seiner Jugend, als auch in seinem Erwachsenenleben.

Der Autor beschreibt seine Jugend als wild. Später baute er die Junge Gemeinde (JG) in seiner Heimat Jena auf. In diesem offenen Kreis fanden sich vor allem Studenten und später auch Auszubildende zusammen. Insbesondere die Musik, allen voran die Band “Ton, Steine, Scherben” sowie eigene Bands, hielt die Gruppe zusammen.

Schließlich wurde Grund von der Stasi als informeller Mitarbeiter angeworben. In seiner Funktion erlebte er, wie sich die Mitglieder des späteren NSU zusammenfanden.

In seinem ersten Buch möchte Thomas Grund den Soundtrack seines Lebens aufschreiben und erzählt seine ganz persönliche Sicht auf die Dinge.

