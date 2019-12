Zum Tag des Ehrenamts: PIRATEN fordern Weiterentwicklung des Sozialsystems

Der 05. Dezember gilt seit 1986 als Tag des Ehrenamtes. Grundlage

hierfür war ein Beschluss der UN, der zum Ziel hatte, ehrenamtliche Tätigkeiten

stärker zu fördern und anzuerkennen.

“Unser besonderer Dank gebührt nicht nur heute den etwa 16 Millionen Menschen in

Deutschland, die sich ehrenamtlich für unser Gemeinwesen engagieren. Ob im

Fussballverein oder der Kulturpflege, meistens sind Ehrenamtliche engagiert und

bereichern damit unsere Gesellschaft. Sehr häufig kompensiert jedoch die

ehrenamtliche Arbeit ein Versagen des Staates, der für seine Bürgerinnen und

Bürger nicht ausreichend sorgt. Ein Beispiel dafür sind die Tafeln, die

teilweise schon auf ein 25-jähriges Bestehen zurückblicken. Die stetige Zunahme

dieser Einrichtungen ist beschämend und ein deutliches Zeichen dafür, dass sich

unser Sozialsystem im Sinkflug befindet. So darf es nicht weitergehen! Um in

Würde zu leben, sollte kein Mensch auf Ehrenamtliche und die Großzügigkeit

anderer angewiesen sein. Es muss unser Anspruch sein, dass der Staat seinen Teil

zu einem menschenwürdigen Leben jeder Bürgerin und jeden Bürgers beiträgt,”

fordert Sebastian Alscher, Bundesvorsitzender der Piratenpartei.

Daniel Mönch, politischer Geschäftsführer der Piratenpartei ergänzt: “Es ist

eine Schande, dass in einem reichen Land wie Deutschland immer mehr

Arbeitssuchende, Alleinerziehende, Rentner und Rentnerinnen auf die Angebote der

Tafel angewiesen sind. Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen sind ein

wertvoller Beitrag für unsere Gesellschaft, führen aber dazu, dass Menschen, und

hier überwiegend Frauen, nicht nur auf finanzielles Einkommen verzichten,

sondern dafür auch noch Nachteile in der Altersversorgung hinnehmen müssen. Vor

allem mit Hinblick auf eine Gesellschaft, die durch den digitalen Wandel in den

nächsten Jahren eine enorme Veränderung erfahren wird, müssen wir den Begriff

Arbeit neu definieren, weg von der Lohnarbeit hin zu dem, was unser

Zusammenleben stärkt und zusammen hält. Deshalb setzten wir PIRATEN uns ein für

die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens. Und das BGE wird kommen,

weil es kommen muss.”

Quellen:

[1] Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Tag_des_Ehrenamtes

[2] Statistiken zum Ehrenamt in Deutschland:

https://de.statista.com/themen/71/ehrenamt/

[3] Wahlprogramm der Piratenpartei:

http://ots.de/X7pHQ6

Pressekontakt:

Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Piratenpartei Deutschland

Pflugstraße 9A | 10115 Berlin

E-Mail: presse@piratenpartei.de

Web: www.piratenpartei.de/presse

Telefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4458167

OTS: Piratenpartei Deutschland

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell