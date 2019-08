Die westlichen Scheindemokratien – eine differenzierte Kapitalismuskritik

Das derzeit dominierende rationale Denken in vielen westlichen Ländern, darunter etwa Deutschland, orientiert sich am Individualismus, an Konkurrenz und persönlichem Erfolg. Dessen Ergebnis wird dann als Eigentum verfassungsmäßig abgesichert. Dieser gesellschaftliche Grundkonsens verhindert aber eine wirkliche Demokratie, da er deren Bedingungen – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – ausschließt. Peter Schlabach untersucht in der zweiten Auflage seines kritischen Buches – „Die westlichen Scheindemokratien“ – über Demokratien, die nicht wirklich Demokratien sind, die Gründe für diese Entwicklung und was geschehen müsste, um eine echte Demokratie zu schaffen.

Die Leser erhalten in „Die westlichen Scheindemokratien“ von Peter Schlabach einen offenen Einblick in die kapital-gesteuerten Gesellschaften des Westens und deckt in Folge auf, warum gerade diese Steuerung ein Problem darstellt. Schlabach skizziert, wie Menschen als Staatsbürger funktionieren und welche Folgen das für die Zivilisation hat. Schlabachs Buch kommt einfach verständlich daher, erklärt gleich zu Beginn alle wichtigen Begriffe, die später verwendet werden. Besonders interessant kommt das letzte Kapitel daher, denn hier stellt Schlabach verschiedene Thesen vor, die zu einer wahren Demokratie führen könnten.

