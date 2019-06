Die Universität Witten/Herdecke macht mit dem Start-up Masterplan.com Studierende fit für die Arbeitswelt von morgen (FOTO)

Ab sofort ist der digitale Transformationskurs der Onlineplattformfür berufliche Weiterbildung Masterplan.com Teil des Studienangebotsder Universität Witten-Herdecke. Das Bochumer Start-up gewährt denüber 2.500 Studierenden vollen Zugriff auf seine Inhalte. Diesewerden in bestimmten Studiengängen über ein benotetes Modul in dasRegelstudium eingebunden. Bei erfolgreicher Absolvierung erhalten dieStudierenden Credit Points. Die Teilnehmenden bekommen so Zugang zudem Wissen prominenter Digital-Experten und Expertinnen – darunterSibyll Brüggemann von Klarna, Florian Heinemann von Project A oderTrivago-Gründer Rolf Schrömgens. Das Ziel: aktuelle wirtschaftlicheund gesellschaftliche Veränderungen in den Kontext zu setzen und soklar zu machen, welche Skills und welche Einstellung es in Zukunftbraucht.

„Aufgrund des mit exponentieller Geschwindigkeit fortschreitenden

technologischen Wandels sind digitale Fähigkeiten zukünftig so

wichtig wie Lesen und Schreiben“ erklärt Stefan Peukert, der genau

wie sein Masterplan.com-Mitgründer Daniel Schütt Alumnus der

Universität Witten/Herdecke ist. „Um sich in der Tech-Gesellschaft zu

behaupten, ist es von zentraler Bedeutung für die berufliche Zukunft

jedes Einzelnen, lebenslang zu lernen. Daher ist es eine Kernaufgabe

des Bildungssystems, den Lernenden eine zeitgerechte Lernumwelt

bereitzustellen.“

Vizepräsident für Lehre und Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik

und Bildungsforschung an der Universität Witten/Herdecke Univ.-Prof.

Dr. Jan Ehlers fügt hinzu: „Das Weiterbildungsangebot von

Masterplan.com ist eine sinnvolle Ergänzung der bei uns gelehrten

fachspezifischen und persönlichkeitsbildenden Studieninhalte: Es

vermittelt breites Wissen zu den relevanten digitalen Themen. Es

stattet unsere Studierenden mit dem nötigen Rüstzeug aus, um nicht

nur in ihrem persönlichen Fachgebiet zu brillieren, sondern dieses

stets auch im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sehen

und transdisziplinär anwenden zu können.“

Der rund 8-stündige Digitalisierung-Videokurs in Kinoqualität soll

den Studierenden den Einstieg in das Arbeitsleben oder eine

Selbstständigkeit erleichtern. Mit dem gleichen Kurs schult das

Bochumer Start-up auch die Mitarbeiter großer Unternehmen wie

Siemens, der OTTO Group oder der Deutschen Bahn. Ziel ist es, alle

Teilnehmenden diskursfähig zu machen und Offenheit für Veränderungen

herzustellen.

Studierende, die noch tiefer in das Thema Digitalisierung

einsteigen möchten, können sich jetzt bereits für das Wintersemester

19/20 für das Masterstudium „Digital Transformation & Social

Responsibility“ einschreiben. Der Studiengang bereitet Studierende

darauf vor, digitale Transformation in Organisation zu gestalten.

Dabei legt die Universität Witten/Herdecke den Schwerpunkt auf die

gesellschaftliche Verantwortung und organisationsethische Aspekte der

digitalen Transformation. Die Bewerbungsfrist für den neuen

Studiengang endet am 31. Juli 2019.

Die Zusammenarbeit zwischen der Universität Witten/Herdecke und

Masterplan.com wurde am Freitag, den 14.6., vor Studierenden,

Lehrenden und Mitarbeitern offiziell bekannt gegeben. „Wir planen

bereits, dieses Modell an weiteren Universitäten auszurollen“,

erläutert Daniel Schütt das weitere Vorgehen. „Unsere Mission ist es,

die deutsche Wirtschaft fit für die Zukunft zu machen. Darum starten

wir mit den Entscheidern und Entscheiderinnen von morgen.“

Über Masterplan.com

Masterplan.com ist eine revolutionäre Onlineplattform für

berufliche Weiterbildung. Die erfahrenen Unternehmer Stefan Peukert

und Daniel Schütt gründeten die Plattform 2017. Als Investoren

gewannen sie u. a. Holtzbrinck Ventures, Tengelmann Ventures,

Ex-Bertelsmann-CEO Gunter Thielen und den Kanzler der CODE University

of Applied Science Thomas Bachem. Im September 2018 hat Masterplan

eine Series-A-Finanzierungsrunde über 6 Millionen Euro abgeschlossen.

Masterplan.com hat seinen Hauptsitz in Bochum und beschäftigt rund 40

Mitarbeiter.

Über die Universität Witten/Herdecke

Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung

1982 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein: Als

Modelluniversität mit rund 2.600 Studierenden in den Bereichen

Gesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine Reform der

klassischen Alma Mater. Wissensvermittlung geht an der UW/H immer

Hand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.

Witten wirkt. In Forschung, Lehre und Gesellschaft.

Pressekontakt:

Pressekontakt Masterplan:

Nora Werbeck & Julian Wiskemann

PIABO PR GmbH

masterplan@piabo.net

+49 (0)172 5229803

Pressekontakt Universität Witten/Herdecke:

Julika Franke

Universität Witten/Herdecke

Julika.Franke@uni-wh.de

+49 (0)2302 926934

Original-Content von: Masterplan.com, übermittelt durch news aktuell