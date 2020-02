Die Verwaltung der Zukunft Mit einem Zwölf-Punkte-Plan will die Staatsregierung Bayerns Behörden digitalisieren und damit vieles für die Bürger einfacher machen.

In zwölf Schritten zum Spitzenreiter bei der Digitalisierung

der Verwaltung: Was nach einem ambitionierten Plan der Staatsregierung klingt,

ist längst überfällig. Denn schon seit Verabschiedung des Onlinezugangsgesetzes

im Jahr 2017 steht fest, dass Bund und Länder spätestens bis zum Ende des Jahres

2022 “ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale”

anbieten müssen. Ein Vorhaben, das gewaltiges Potenzial hat. Denn es geht ja um

viel mehr, als ohnehin verfügbare Formulare zum Download als PDF anzubieten oder

dem Bürger einen lästigen Gang ins Bürgerbüro zu ersparen, damit er seinen

Reisepass auch zwischen Netflix und Chips von der Couch aus verlängern kann.

Wenn es gelingt, dann steht am Ende des Projektes eine Verwaltung, in der Daten

zentral und sicher gespeichert werden, so dass sie nicht bei jedem Vorgang

erneut erhoben werden müssen. Eine Verwaltung, die zeitlich flexibel und

weitgehend papierlos arbeiten kann. Die Einsparpotenziale sind enorm.

Unternehmen, gerade in ländlichen Regionen, sparen Zeit und Ressourcen, weil sie

nicht mehr für jede Änderung im Fuhrpark, jede Zollanmeldung oder jedes Detail

im Planungs- oder Bauvorhaben zum Amt fahren müssen, sondern den Großteil der

anfallenden bürokratischen Anforderungen online erledigen können. Und für den

Bürger wird nicht nur die Verlängerung des Reisepasses einfacher, weil die

häufig zeitaufwendigen und für manchen beschwerlichen Gänge zum Rathaus oder

Bürgerbüro entfallen. Auch die demokratische Partizipation wird erleichtert,

wenn der Fortschritt von kommunalen Projekten online nachvollziehbar ist und

Informationen zu Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung niederschwellig verfügbar

sind. Im Idealfall werden Formulare und Anträge im Zuge der Digitalisierung

vereinfacht. Die Zielvorgabe lautet, alle Anwendungen für den Nutzer so einfach

wie möglich zu gestalten. Einiges davon ist schon jetzt realisiert. So ist zum

Beispiel die Zulassung neuer Fahrzeuge in vielen Kommunen schon jetzt online

möglich, auch die Stadt Regensburg wirbt auf ihrer Homepage mit “Antrag stellen,

Bescheid ausdrucken und sofort losfahren”. Doch schon die Ummeldung bei einem

Umzug im Stadtgebiet ist nicht mehr so einfach: Zwar können die Daten schon

online eingegeben und vorab an die Meldebehörde übermittelt werden, der Antrag

aber muss noch persönlich unterschrieben und per Post geschickt, dann der

Personalausweis bei der Meldebehörde umgeschrieben werden. Die Herausforderungen

sind also noch immer groß. So müssen alle Serviceportale der Kommunen, der

Länder und des Bundes reibungslos zusammenarbeiten und dabei absolute

Datensicherheit gewährleisten, ohne dass Authentifizierungs- und

Identifikationsprozesse zu umfangreich und kompliziert werden. Für Vorgänge, die

bislang ein persönliches Erscheinen oder eine persönliche Unterschrift notwendig

machen, sind unkomplizierte und dennoch sichere digitale Alternativen nötig.

Und, nicht zuletzt, sondern zuallererst, können auch die besten digitalen

Verwaltungslösungen nur dort genutzt werden, wo ausreichend schnelle

Internetverbindungen zur Verfügung stehen. Dass der bayerische Zwölf-Punkte-Plan

all dies nicht als notwendiges Übel, sondern als Chance definiert, ist seine

große Stärke. So sind nicht nur Qualifizierungsprogramme für die Mitarbeiter in

den Verwaltungen vorgesehen, sondern vor allem auch die Förderung bayerischer

IT-Dienstleister, die Einrichtung digitaler Innovationslabore und der Aufbau

staatlicher Cloud-Lösungen mit bayerischer Beteiligung. All das: Investitionen,

die nicht nur dem Aufbau der digitalen Verwaltung zu Gute kommen dürften,

sondern im besten Fall den Standort Bayern insgesamt stärken.

