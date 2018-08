Die westlichen Scheindemokratien – Anregende Gedanken über Individualismus und Kapitalstreben

Das Wort Demokratie wird mit der Mitbestimmung der Bürger, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verbunden, doch im Laufe der Geschichte verwandelten sich viele demokratische Gesellschaften in sogenannte Scheindemokratien, die mit der ursprünglichen Idee hinter dem Begriff nicht mehr viel gemeinsam haben. Laut dem vorliegenden Buch orientiert sich das derzeit dominierende rationale Denken am Individualismus, an Konkurrenz und persönlichem Erfolg, dessen Ergebnis dann als Eigentum verfassungsmäßig abgesichert wird. Dieser gesellschaftliche Grundkonsens verhindert aber eine wirkliche Demokratie, da er deren Bedingungen – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – unmöglich macht.

Die Leser lernen in „Die westlichen Scheindemokratien“ von Peter Schlabach, wie sich Demokratien auf diese Weise entwickelt haben und warum diese Probleme entstanden sind. Es geht u.a. um geheime Organisationen, welche die eigentlichen Entscheidungsträger sind, um Lügen von Politikern und die Verhinderung der wahren Demokratie. Die Gedanken und Fakten in diesem Buch regen die Leser zum Nachdenken und weiteren Nachforschen an.

