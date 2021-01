Die Geburtsfehler unserer Demokratien – Ungeschminkte Kapitalismuskritik

Peter Schlabachs neustes Buch wirft einen kritischen Blick auf die derzeitige gesellschaftliche Realität. Die Bürger denken bereits, dass es keinen Unterschied macht, wen sie wählen, weil die Politiker letzten Endes sowieso nur machen, was sie selbst wollen. Es geht auf den Seiten dieses Buchs darum zu zeigen, in welch

umfassender Weise die derzeitige gesellschaftliche Realität in Deutschland gerade in Beziehung zu der gesellschaftlichen Realität

eher einer Schein-Realität entspricht. Das gilt laut dem Autor umfassend bezogen auf die wirklich ausgeübten Machtverhältnisse im deutschen Staat und den daraus herkommenden „realen“ Umständen. Er will den Lesern die Täuschung, der alle Menschen anscheinend unterliegen, offenbaren und ihnen die Augen öffnen, denn die absolute Mehrheit der Bevölkerung versteht laut dem Autor im Allgemeinen nicht, wie hier Politik eigentlich funktioniert.

Das Buch „Die Geburtsfehler unserer Demokratien“ von Peter Schlabach beantwortet Fragen wie: Aber wer hat in Demokratien wirklich die Macht? In wessen Interesse läuft das wirklich ab? Und wer wird letztlich davon und dadurch auf Kosten anderer bevorteilt? Peter Schlabach erklärt den Lesern das politische System, warum es eigentlich keine wahre Demokratie ist, welche Geheimgesellschaften einen Einfluss auf die Politik haben und wie es in der Zukunft besser gemacht werden könnte.

„Die Geburtsfehler unserer Demokratien" von Peter Schlabach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21473-6 zu bestellen.

