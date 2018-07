Die westlichen Scheindemokratien – kritische Gedanken über den Status Quo unserer Demokratie

So mancher Bürger fragt sich, ob er wirklich in einer Demokratie lebt und seine Stimme bei der Wahl einen Unterschied macht. Hören die Politiker wirklich auf die Stimme des Volkes oder sind da auch noch andere Mächte mit am Spiel? Schlabachs Werk „Die westlichen Scheindemokratien“ offenbart, dass mit unserer Demokratie so manches nicht stimmt und hinter dem Vorhang viel geschieht, von dem man als Otto-Normalbürger keine Ahnung hat – und auch nicht haben soll. Der Autor erklärt, dass das derzeit dominierende rationale Denken sich am Individualismus, an Konkurrenz und persönlichem Erfolg orientiert, und dessen Ergebnis als Eigentum verfassungsmäßig abgesichert wird. Dieser gesellschaftliche Grundkonsens verhindert aber eine wirkliche Demokratie, da er deren Bedingungen – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – unmöglich macht.

Die Leser erhalten in „Die westlichen Scheindemokratien“ von Peter Schlabach einen interessanten und aufschlussreichen Einblick in den Status Quo unserer Demokratie. Darin zeigt Schlabach auf, was funktioniert, was nicht funktioniert und was komplett schief geht. Sein gesellschaftskritisches Buch regt zum Nachdenken an und wendet sich vor allem an diejenigen, die sich bereits einige grundlegende Gedanken über den Zustand unseres politischen Systems gemacht haben.

„Die westlichen Scheindemokratien" von Peter Schlabach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-5200-0 zu bestellen.

