„Die Zeitarbeit ist wieder einmal Vorreiter“ / Thomas Hetzüber die aktuelle Debatte zur Tarifbindung in Deutschland

Einer Erhebung des Nürnberger Instituts für

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge gilt nur noch für

knapp jeden zweiten Beschäftigten in Westdeutschland und gut jeden

dritten im Osten ein Branchentarifvertrag. Demnach arbeiteten 2017 49

Prozent der Beschäftigten in Westdeutschland und 34 Prozent im Osten

in einem Betrieb, in dem ein Flächentarifvertrag gilt. Laut aktueller

Medienberichte kritisiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) diese

Entwicklungen und fordert eine Stärkung der Tarifbindung.

Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes

der Personaldienstleister (BAP), erklärt dazu: „Wie schon im Jahr

2012, als unsere Branche noch vor Einführung des gesetzlichen

Mindestlohns eine allgemeinverbindliche Lohnuntergrenze eingeführt

hat, ist die Zeitarbeit wieder einmal Vorreiter und im Vergleich zu

anderen Wirtschaftszweigen beispiellos. Denn die Tarifabdeckung in

der Zeitarbeit beträgt nahezu 100 Prozent – ausschließlich mit

DGB-Tarifverträgen. Im Übrigen besteht die starke Sozialpartnerschaft

der Zeitarbeitsbranche mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund bereits

seit 15 Jahren. Und auch die Einführung der

Branchenzuschlagstarifverträge im Jahr 2012 war ein Meilenstein für

die Zeitarbeitsbranche. Derzeit haben die Tarifpartner der Zeitarbeit

mit elf Branchen Branchenzuschlagstarifverträge mit einer Laufzeit

bis zum 31.12.2020 ausgehandelt (mit IG Metall, IG BCE und ver.di).

Das zeigt einmal mehr, dass die Zeitarbeit ein attraktives und

verlässliches Erwerbsmodell für Arbeitnehmer ist.“

Über den BAP:

Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)

ist die führende Interessenvertretung der Zeitarbeitsbranche in

Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600

Personaldienstleistungsbetrieben organisiert. Informationen zum

Verband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.

Abdruck honorarfrei / Belegexemplar erbeten

Pressekontakt:

Gesa Kok

Leiterin Abteilung Presse

Marketing | Öffentlichkeitsarbeit

Bundesarbeitgeberverband der

Personaldienstleister e.V. (BAP)

Universitätsstr. 2-3a

10117 Berlin

Telefon: +49 30 206098 -30

Telefax: +49 30 206098 -39

E-Mail: presse@personaldienstleister.de

Internet: www.personaldienstleister.de

Hauptgeschäftsführer: Thomas Hetz

Vereinsregister: Amtsgericht Berlin Charlottenburg

Vereinsregister-Nummer: VR 31815 B

Original-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell