Die Zeiten ändern sich – gesellschaftskritische Gedanken

Die Welt hat heutzutage mit vielen Problemen zu kämpfen. Es stellt sich manchen Menschen die Frage, ob diese Probleme ein Zeichen unserer Zeit sind oder, ob es diese Probleme bereits in der Vergangenheit gab. Und: Wie wird die Zukunft damit umgehen? Oder werden einige dieser Probleme in der Zukunft keine Rolle mehr spielen? Gisela Mohrweiß– Buch „Die Zeiten ändern sich“ befasst sich auf leicht verständliche Weise mit Umweltproblemen und anderen Themen unserer Zeit. Einige dieser Probleme werden über die Sicht aus der Vergangenheit, über den Zustand der Gegenwart bis hin in die Zukunft beleuchtet.

Die Leser lernen durch „Die Zeiten ändern sich“ von Gisela Mohrweiß jede Menge über die Nachhaltigkeit und Umweltproblem. In Mohrweiß– Buch stehen etwa die Folgen der Industrialisierung, die Umweltverschmutzung und deren Auswirkung auf die Gegenwart und Zukunft, der Klima-Supergau und die Gewinnoptimierung, die für Unternehmen im Vordergrund steht (aber welchen Preis muss die Welt dafür bezahlen?), im Fokus. Das intelligente Buch richtet sich an ein aufgeklärtes Publikum, das gern mehr über die Hintergründe verschiedener Probleme erfahren möchte.

„Die Zeiten ändern sich" von Gisela Mohrweiß ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-3377-0 zu bestellen.

