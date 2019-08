Dieselskandal – Anwälte klagen gegen Bundesrepublik Deutschland auf Schadensersatz aus Staatshaftung und kündigen massenhaft Klagen an; Bundesminister Scheuer am Pranger

Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, eine der führenden Kanzleien im

Abgasskandal mit mehr als 12.000 Klagen, erhebt für zahlreiche

Geschädigte gegen die Bundesrepublik Deutschland Schadensersatzklagen

aus Staatshaftung. Es wurden bereits mehr als 40 Verfahren

eingeleitet und Hunderte weitere werden folgen. Die Kanzlei wirft den

handelnden Organen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale

Infrastruktur sowie dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) ein Staatsversagen

vor. Die Geschädigten sollen daher Schadensersatz von der

Bundesrepublik Deutschland erhalten. Sie sollen ihr Fahrzeug ohne

Zahlung einer Nutzungsentschädigung zurückgeben können.

Nach Ansicht der Kanzlei haben nicht nur Teile der

Automobilindustrie die Kunden geschädigt, sondern auch der Staat

selbst. Über all die Jahre will weder der zuständige Minister Scheuer

noch sein Vorgänger Dobrindt etwas über Manipulationen gewusst haben.

Selbst als 2015 der Skandal aufgedeckt wurde, konnte die Audi AG bis

2018 weiter manipulierte Fahrzeuge verkaufen. Weder das BMVI noch das

Kraftfahrtbundesamt wollen gemerkt haben, dass auch in diesen

Fahrzeugen eine illegale Abschalteinrichtung verbaut ist. Angeblich

hat man die Fahrzeuge getestet. Hier muss man sich die Frage stellen,

ob der Start weg gesehen oder schlichtweg versagt hat. Beides

begründet in jedem Fall einen Schadensersatzanspruch wegen

Staatshaftung.

Obwohl es auch bereits vor 2015 Hinweise auf illegale

Abschalteinrichtungen gab, haben weder das Bundesverkehrsministerium

noch das Kraftfahrtbundesamt gehandelt und hinreichende Prüfungen

vorgenommen. Deshalb wirft die Kanzlei den staatlichen Organen eine

mangelnde Überwachung und eine leichtfertige Erteilung der

Typengenehmigung vor. Weiterhin wird den jeweiligen zuständigen

Ministern im jeweiligen Zeitraum eine Beihilfe zum Betrug

vorgeworfen. Hätten die Behörden nicht derart leichtfertig die

Typengenehmigungen erteilt, wären die Kunden in dieser Form nie

geschädigt worden. Nunmehr müssen der Staat und die handelnden

Personen in der Politik endlich die Verantwortung für die Misere

übernehmen und den Geschädigten den entstandenen Schaden ersetzen.

Nur so kehrt Glaubwürdigkeit in die Politik zurück.

Weiterhin wird der Bundesrepublik eine mangelnde Umsetzung der

Typengenehmigungsrichtlinie vorgeworfen. Nach dieser Richtlinie

müssen abschreckende Strafen für die Verletzung der Richtlinie

vorgesehen werden. Solche Strafen gibt es offensichtlich im deutschen

Recht nicht, weshalb es erst zu diesem massenhaften Betrug am

Verbraucher gekommen ist.

Die Kanzlei verklagt die Bundesrepublik außerdem auf Auskunft.

Bisher möchten weder der Minister Scheuer durch das BMVI noch das KBA

den Geschädigten Auskunft über die Rückrufe erteilen. Die Akten

werden geheim gehalten mit fadenscheinigen Argumenten. Es besteht

keinerlei Aufklärungswille. Offensichtlich will der Minister Scheuer

die Autoindustrie schützten, anstatt seine Bürger zu unterstützen.

Deshalb werden massenhaft Klagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz

eingereicht.

Die Geschädigten haben jahrelang zugesehen, wie sich die Politik

versucht aus der Verantwortung zu ziehen. Sind es nunmehr leid und

klagen deshalb. Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll teilt dazu mit: „Wir

werden allen rechtlichen Mitteln gegen das Handeln der Politik

vorgehen. Es kann nicht sein, dass sich die Politik aus der

Verantwortung zieht, die Automobilindustrie schützt und der Bürger

auf der Strecke bleibt. Nur deshalb kommt es zu einem massiven

Vertrauensverlust in der Bevölkerung, den wir so nicht hinnehmen

werden. Wir werden deshalb massenhaft Klagen gegen die Bundesrepublik

einreichen. Andernfalls verlieren die Bürger den Glauben an den

Rechtsstaat.“

Bei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

handelt es sich mit 5 Fachanwälten für Bank- und Kapitalmarktrecht um

eine der führenden Kanzleien im VW Abgasskandal und im Bank- und

Kapitalmarktrecht. Die Kanzlei führt mehr als 200 Gerichtsverfahren

gegen verschiedene Autobanken wegen des Widerrufs von Autokrediten.

Im Widerrufsrecht bezüglich Darlehensverträgen wurden mehr als 5.000

Verbraucher beraten und vertreten. Daneben führt die Kanzlei mehr als

12.000 Gerichtsverfahren im Abgasskandal bundesweit und konnte

bereits hunderte positive Urteile erstreiten. In dem renommierten

JUVE Handbuch 2017/2018 und 2018/2019 wird die Kanzlei in der Rubrik

Konfliktlösung – Dispute Resolution, gesellschaftsrechtliche

Streitigkeiten besonders empfohlen für den Bereich

Kapitalanlageprozesse (Anleger). Die Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauer

führen in einer Spezialgesellschaft die erste

Musterfeststellungsklage gegen die Volkwagen AG für den

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

