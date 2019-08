Psyche ist immer häufiger Hauptgrund für Berufsunfähigkeit (FOTO)

Untersuchung der Debeka bestätigt weiteren Anstieg

Der Anteil der psychischen Störungen als Ursache Nummer eins, wenn

Menschen berufsunfähig werden, nimmt immer weiter zu. Das geht aus

einer aktuellen Analyse der Debeka hervor. Dafür hat der viertgrößte

Lebensversicherer in Deutschland seinen Bestand von etwa 522.000

gegen Berufsunfähigkeit Versicherten ausgewertet. Berücksichtigt

wurden dabei die im vorigen Jahr rund 1.000 neu eingetretenen

Leistungsfälle in der Berufsunfähigkeit. Die drei Hauptgründe: Für

45,4 Prozent waren im Jahr 2018 psychische Störungen Grund für die

Berufsunfähigkeit. Im Jahr 2017 betrug dieser Anteil noch 41,6

Prozent. Als zweiten Grund führt die Debeka mit 15,5 Prozent

bösartige und gutartige Tumore an. Mit 15,3 Prozent war der

Bewegungsapparat – sprich Rücken, Gelenke, etc. – knapp danach der

drittgrößte Anlass, seinem Broterwerb nicht mehr nachkommen zu

können.

Verschiebung bei Ursachen

Auffällig ist hierbei laut Debeka, dass die Anzahl psychischer

Störungen als Hauptursache für Berufsunfähigkeit in den Vorjahren auf

ähnlichem Niveau bei etwa 41 Prozent lag, nun aber im Vergleich von

2017 zu 2018 ein Anstieg um 3,8 Prozent zu verzeichnen ist. Außerdem

tauschten Neubildungen von Tumoren und der Bewegungsapparat als

Ursachen die nachfolgenden Plätze. Bis 2017 waren Muskeln und Skelett

(15,3 Prozent) zweithäufigste Ursache vor den Geschwülsten (15,0

Prozent), zum Beispiel Krebserkrankungen.

Mehr Rente gezahlt

58,8 Millionen Euro Rente zahlte die Debeka im Jahr 2018 insgesamt

an Menschen, die Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung

beziehen. Damit entrichtet die Debeka 5,8 Prozent mehr Rente für

Berufsunfähigkeit als im Vorjahr. Empfänger waren rund 7.000

Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Arbeit nicht mehr –

oder nur noch eingeschränkt – verrichten konnten. Davon waren fast

6.200 Vollinvalide und 793 Teilinvalide.

Hilfe bei Rückkehr in Beruf

Insgesamt ist die Chance, wieder ins Berufsleben zurückzukehren,

besonders bei jungen Versicherten in den ersten Jahren des

Leistungsbezugs am wahrscheinlichsten. Hierbei sollen

Unterstützungsprogramme für psychisch erkrankte Menschen wirken, die

bei einer angestrebten Rückkehr in den Beruf Hilfestellungen geben.

„Bei unserem Programm betreut eine Psychologin am Telefon, per Mail

oder online die Betroffenen über mindestens ein Jahr und hilft

individuell bei der Rückkehr ins Berufsleben“, erklärt Thomas Brahm,

Vorstandsvorsitzender der Debeka. Dies könne eine Unterstützung bei

der Therapie, Hilfestellung bei der Rückkehr an den alten

Arbeitsplatz oder in ein neues berufliches Umfeld beinhalten.

