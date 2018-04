Digitaler Fingerabdruck: Gesicherten Identitätsnachweis für jeden in der EU – auch für Migranten

„Es geht keinesfalls nur darum, Kriminelle und

Terroristen das Fälschen von Dokumenten zu erschweren. Ziel muss es

auch sein, Hundertausende illegale Migranten zu stoppen, zu

identifizieren und wieder nach Hause zu schicken. Darum brauchen wir

eine lückenlose erkennungsdienstliche Erfassung aller Asylbewerber,

die in unser Land kommen. Jeder von ihnen muss bereits an der

Außengrenze der EU gültige Ausweispapiere vorlegen. Wer diese nicht

vorweisen kann, muss unmittelbar zurückgewiesen werden. Eine solche

Null-Toleranz-Politik muss aber auch innerhalb der EU-Grenzen

angewendet werden. Wer ohne gesicherten Identitätsnachweis

angetroffen wird, muss dafür nach den geltenden Gesetzen bestraft und

letztlich abgeschoben werden. Nur so können wir die Sicherheit der

Bürger in der EU und in Deutschland wieder signifikant verbessern.

Der jetzt von der EU-Kommission vorgeschlagene digitale Fingerabdruck

alleine kann das nicht leisten und ist nur Augenwischerei.“

