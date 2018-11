Diskussion ja – Stimmungsmache nein / IB-Präsidentin Petra Merkel fordert Rückkehr zu mehr Sachlichkeit in der Debatte um den UN-Migrationspakt

Der Internationale Bund fordert im

Zusammenhang mit dem geplanten Migrationsabkommen der Vereinten

Nationen mehr Sachlichkeit in der Debatte.

„Migration ist ein weltweites Thema und kann entsprechend auch nur

von der Staatengemeinschaft gelöst werden“, sagt die IB-Präsidentin

Petra Merkel. Jeder Versuch, den Pakt durch Stimmungsmache schlecht

zu reden, wäre ein Rückschritt bei dem Versuch, Migration weltweit zu

regeln. „Für Millionen von Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten

geben die Bestimmungen des Migrationspakts zumindest einen Hinweis

darauf, was sie in den Aufnahmeländern erwartet“, so Merkel.

In manchen Diskussionsbeiträgen werde jetzt wieder vor den

angeblichen negativen Auswirkungen des Pakts gewarnt, kritisiert die

IB-Präsidentin. Deutschland werde auch nach Unterzeichnung der

Vereinbarung weiterhin die Kontrolle darüber haben, wer hier

dauerhaft leben darf, stellt Merkel klar. „Selbstverständlich müssen

wir über diesen Pakt debattieren und diskutieren“, so Merkel, „aber

wenn statt mit Argumenten mit Emotionen gearbeitet wird, ist das ein

Schlag ins Gesicht derer, die weltweit auf der Flucht, beispielsweise

vor Verfolgung, Krieg oder staatlicher Gewalt, sind. Es bleibt unsere

humanitäre Pflicht, Menschen Schutz zu gewähren, wenn ihr Leben und

ihre Gesundheit gefährdet sind.“

Deshalb begrüßt der IB auch ausdrücklich den Vorschlag der

Vereinten Nationen, zum ersten Mal ein gemeinsames, weltweit

geltendes Abkommen für sichere, geordnete und geregelte Migration zu

formulieren.

Pressekontakt:

Internationaler Bund

Pressestelle

Dirk Altbürger

Tel. 069 94545112 u. 0171 5124323

dirk.altbuerger@ib.de

Original-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell