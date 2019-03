Dolce Vita in Elmshorn Teamcup der Systemgastronomie feiert 10-jähriges Jubiläum

(Mynewsdesk) Fast 100 Azubis aus knapp 40 Marken der Systemgastronomie haben beim 10. Teamcup der Systemgastronomie ihr Können erneut unter Beweis gestellt. Der Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) richtete gemeinsam mit der Beruflichen Schule, Europaschule in Elmshorn den Jubiläumsteamcup aus. Unter dem Motto ?Trattoria Competizione? mussten die Nachwuchskräfte eine komplexe, anspruchsvolle Aufgabenstellung bewerkstelligen. Erst am Morgen erfuhren die Teams ihre jeweiligen Teampartner, so dass eine Herausforderung darin bestand, sich schnell kennenzulernen, Aufgaben zu organisieren und gemeinsam ein Konzept zu entwickeln.

Unter den Augen von Starkoch Holger Stromberg erstellten die Teilnehmer ein italienisches Gericht, bestellten die Zutaten, planten das Budget und gestalteten ein Marketinginstrument. Nach vier Stunden intensiver Arbeit siegten Marc Spitznagel (McDonald?s LLC, Ilsfeld), Anna Landwehr (L?Osteria, Mönchengladbach), Gülhan Yanar (Nordsee GmbH, Bremen) und Kim Carlos Gaubies (Vapiano, Aachen). Ihr Gericht bestand aus einer Pasta mit Hähnchen, luftgetrockneten Tomaten und Grana Padano. Besonderes Highlight zum Teamcup 2019 ist, dass das Siegergericht im August deutschlandweit bei L?Osteria auf der Speisekarte zu finden sein wird. Mirko Silz, CEO der L?Osteria kündigte an, dass ein Teil des Erlöses für ein Ausbildungs- oder soziales Projekt verwendet werden wird. Andrea Belegante, Hauptgeschäftsführerin des BdS, war wieder einmal von der Leistung aller Teilnehmer beeindruckt: ?Was ihr heute in so kurzer Zeit zu Stande gebracht und geleistet habt, ist phänomenal. Ihr habt bewiesen, dass ihr genau die Mitarbeiter seid, die unsere Branche braucht. Und natürlich: Jedes eurer Gerichte hat lecker geschmeckt.? Letztlich waren es Nuancen, die über die Platzierungen entschieden haben, so Belegante. Auch Stromberg fand für die Teilnehmer nur Anerkennung: ?Ihr habt heute unter Wettkampfbedingungen eine Spitzenleistung gezeigt. Ich bin wirklich stolz auf jeden von euch. Tolle Gerichte, tolle Teamarbeit, tolles Event.?

Bevor die Teilnehmer loslegen konnten, begrüßte Dr. Ernst Dieter Rossmann, langjähriger Freund und Kenner des BdS und Bundestagsabgeordneter, die angehenden Fachkräfte. Am Abend feierten alle Teilnehmer den aufregenden und erkenntnisreichen Tag: Im Team lassen sich selbst schwierigste Aufgaben lösen.

