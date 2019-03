Viel Geld für was? Pflegekammer will über zwei Millionen Euro von den Pflegenden in Schleswig-Holstein

Mit der kürzlich veröffentlichten Beitragsordnung ist

klar, wie teuer die Pflegeberufekammer für die beruflich Pflegenden

in Schleswig-Holstein wird: „Vorsichtig hochgerechnet verlangt die

Kammer jetzt jedes Jahr mehr als zwei Millionen Euro von den

Pflegenden“, sagt der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater

Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Mathias Steinbuck. „Durch was

dieser Preis gerechtfertigt sein soll, scheint unerklärlich.“

Aktuell informiert die Kammer ihre Zwangsmitglieder über das

anstehende Verfahren der Beitragsbemessung. Angefordert werden sollen

Selbstauskünfte und Steuerbescheide. Wer keine Angaben macht, muss

damit rechnen, mit dem Höchstbeitrag von 238 Euro veranlagt zu

werden.

Nach der aktuellen Gebührenbelastung der Pflegenden will sich die

Kammer als Nächstes mit zusätzlichen Fortbildungsverpflichtungen, der

Einrichtung von Prüfungsausschüssen und der Anerkennung von

Weiterbildungsnachweisen beschäftigen. Diese zusätzlichen Strukturen

und Positionen müssten dann natürlich wiederum von den

Pflichtmitgliedern der Kammer bezahlt werden. „In Niedersachsen haben

sich weit über 50.000 Pflegekräfte mit einer Petition gegen die

Beitragsordnung und die Zwangsbeiträge gewährt. Seit Wochen finden

landesweite Demonstrationen statt, und der Landtag diskutiert alle

Optionen von der Abschaffung über eine Befragung aller Pflegekräfte

im Land bis hin zur freiwilligen Mitgliedschaft“, erläutert

Steinbuck.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

500 in Schleswig-Holstein) die größte Interessenvertretung privater

Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Kay Oldörp, Leiter der bpa Landesgeschäftsstelle,

Tel.: 0431/66 94 70 60 oder 0174/3327860, www.bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell