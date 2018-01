Dr. Marius Kohler neuer Präsident des Rats der Notariate der Europäischen Union (FOTO)

Der hamburgische Notar Dr. Marius Kohler hat am 19. Januar 2018

die Leitung des Rats der Notariate der Europäischen Union übernommen.

Auch Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas

nahm an der feierlichen Amtsübergabe teil und würdigte in seiner

Ansprache die besondere Bedeutung der Notarinnen und Notare für

Rechtssicherheit und Verbraucherschutz, die auch im Rahmen einer

Weiterentwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs erhalten bleiben

müsste.

Der Rat der Notariate der Europäischen Union (Conseil des

Notariats de l–Union Européenne – CNUE) ist das offizielle

Vertretungsorgan der 22 Notarorganisationen der Europäischen Union

und vertritt damit über 40.000 Notarinnen und Notare gegenüber den

Institutionen der Europäischen Union. Der neue Präsident Dr. Marius

Kohler folgt dem spanischen Notar José Manuel García Collantes nach,

der die Präsidentschaft im Jahr 2017 innehatte.

„Europa ist nicht einfach das, was uns von den Europäischen

Institutionen vorgegeben wird, sondern das, was wir selbst daraus

machen“, stellte Kohler bei seiner Amtsübernahme heraus. Eine

besondere Herausforderung seiner Amtszeit werde das in Kürze

erwartete Gesellschaftsrechtspaket sein, mit dem die Europäische

Kommission digitale Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von

Gesellschaften schaffen und die grenzüberschreitende Mobilität von

Unternehmen fördern will. Kohler kündigte an, bei der Überführung der

bewährten gesellschaftsrechtlichen Verfahren in die elektronische

Welt konstruktive Unterstützung leisten zu wollen, um die

Verlässlichkeit der Handelsregister sowie die ihnen zugrundeliegenden

gesellschaftsrechtlichen Strukturen zu bewahren: „Gerade in Zeiten

von Panama Papers und Paradise Papers darf die sichere

Identifizierung der handelnden Personen zur effektiven Bekämpfung von

Geldwäsche und Steuerhinterziehung nicht in Mitleidenschaft gezogen

werden.“

Auch Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko

Maas wies in seiner Ansprache darauf hin, dass die Zwecke und

Standards des Beurkundungsverfahrens im Rahmen einer digitalen

Weiterentwicklung erhalten bleiben müssten. „Eine funktionierende

vorsorgende Rechtspflege mit qualifizierten unabhängigen Notarinnen

und Notaren trägt wesentlich zu einem verlässlichen Rechtswesen bei.

Ein verlässliches Rechtswesen aber ist in einer mehr und mehr

zusammenwachsenden Welt die Basis dafür, dass unsere Volkswirtschaft

wettbewerbsfähig bleibt,“ stellte der Minister die besondere

volkswirtschaftliche Bedeutung des Notariats heraus. Nachträgliche

Rechtsstreitigkeiten, die oftmals mit weit höheren Kosten und

zeitlichem Aufwand verbunden wären, könnten so von vornherein

vermieden werden.

Mit der fortschreitenden europäischen Integration gewinnt auch die

Zusammenarbeit der europäischen Notariate immer mehr an Bedeutung.

„Mit seinen zahlreichen Stellungnahmen und Projekten leistet der CNUE

einen wichtigen Beitrag zur Anwendung und Fortentwicklung des

Unionsrechts“, betonte Dr. Jens Bormann, Präsident der

Bundesnotarkammer, das große Engagement der Notarinnen und Notare auf

europäischer Ebene. Als Vorreiter der Digitalisierung im

Justizbereich werde das Notariat dabei auch weiterhin für eine

verantwortungsvolle Rechtspolitik eintreten, die bei der Überführung

der bewährten Strukturen der vorsorgenden Rechtspflege in die

elektronische Welt auf verlässliche rechtliche und technische

Rahmenbedingung zurückgreift.

