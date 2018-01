Ralf Stegner: Willkommen beim schwarz-gelb-grünen Kommunalwahlkampfauftakt

TOP 1A: Regierungserklärung zur Vereinbarung mit den

kommunalen Landesverbänden (Drs-Nr.: 19/464)

Ralf Stegner: Willkommen beim schwarz-gelb-grünen

Kommunalwahlkampfauftakt!

Was ist das nur für ein unglücklicher Zeitpunkt, um in

Schleswig-Holstein zu regieren. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

die Steuern sind niedrig, die Zinsen sind hoch, die desaströse

Vorgängerregierung hat Ihnen das organisierte Chaos hinterlassen.

Quasi geplündert sind die Kassen, wie die Finanzministerin grade

erst beim Jahresabschluss berichten musste. Wann zuvor hat jemals

eine Landesregierung unter diesen miserablen Vorzeichen starten

müssen? Liebe Koalition, seien Sie sich des vollen Mitgefühls der

Sozialdemokraten versichert. Wenn da nicht die genialen Konzepte

Ihrer Regierung und die Klasse, mit der Sie Ihre mutigen

Wahlversprechen konsequent durchsetzen … Ironie aus … Aber im

Ernst: Dass die Koalitionäre der schwarzen Ampel den massiven

finanziellen Spielraum vor den Kommunalwahlen nicht ungenutzt lassen

wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dafür haben sie mein

volles Verständnis. Zumindest aber – und auch das ist menschlich und

politisch zutiefst verständlich – sollen möglichst wenig Misstöne die

gute Stimmung stören. Ruhe in den Rathäusern! Das ist die Devise, mit

der sich die Einigung über die wir heute sprechen, auch hätte

überschreiben lassen.

Jetzt haben Sie sich heute in Ihrer Regierungserklärung, Herr

Ministerpräsident, offenbar darauf beschränkt, noch einmal – mit ein

wenig Prosa versehen – den Text Ihrer Pressemitteilung vorzulesen.

Eine ganz neue Serviceleistung für Lesefaule. Aber wir wollen uns

nicht beschweren: Wenn der heutige schwarz-gelb-grüne

Kommunalwahlkampfauftakt dazu beiträgt, den Blick nach den vielen für

Ihre Traum-Koalition so wenig erfreulichen Berliner Schlagzeilen der

vergangenen Wochen ein Stück weit auf unsere Schleswig-Holsteinischen

Kommunen und unsere vielen engagierten und ehrenamtlichen

Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zu richten – dann ist

die SPD gerne dazu bereit. Wie Sie uns heute bewiesen haben, ist ein

prall gefülltes Portemonnaie leider noch kein Garant für gehaltene

Wahlversprechen. Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, dass der

Wahlkämpfer Daniel Günther durchs Land zog und den Menschen große

Versprechungen machte. Zum Beispiel bei den Straßenausbaubeiträgen.

Herr Ministerpräsident, ich weiß, dass Sie das gar nicht gerne hören.

Und ich weiß auch, dass Herr Koch sich in unserer letzten Sitzung

quasi überschlagen musste, um zu erklären, dass Sie das, was Sie im

Wahlkampf nun mal gesagt haben, gar nicht so gemeint haben. Blöd nur,

dass Sie sich eigentlich ganz klar ausgedrückt haben. Dabei ist es

eigentlich leichter, nur den Mund zu halten, als ein Versprechen.

Weniger als einen Monat vor der Landtagswahl kündigten Sie

beispiels-weise in Uetersen an, die Kommunen künftig wieder selbst

über die Straßenausbaubeiträge entscheiden zu lassen. Entscheidender

ist aber, was Sie danach sagten und ich zitiere Sie: „Wir werden die

Kommunen so unterstützen, dass sie sich das Geld nicht von den

Bürgern holen müssen und sich Straßenbau wieder leisten können.“

Klarer geht es nicht. Herr Ministerpräsident, das sind die

Aussagen, an denen wir Sie jetzt messen. Und wenn wir das tun ist

Ihre Einigung ein Reinfall. 15 Millionen Euro mehr gibt es für die

Gemeinden aus dem kommunalen Investitionspaket.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Das ist normalerweise kein

Klacks. Aber es ist eben auch meilenweit von dem entfernt, was Sie im

Wahlkampf versprochen haben. Und was die logische Folge hätte sein

müssen, wenn Sie jetzt den ersten Teil Ihrer Ankündigung durchaus

wahr machen und die Straßenausbaubeiträge auf freiwillige Basis

stellen. Denn damit schieben sie den Schwarzen Peter den

Kommunalpolitiker in den ärmeren Gemeinden zu. Die sind es jetzt, die

Ihren Bürgern erklären müssen, warum bei ihnen vor Ort weiter

Beiträge gezahlt werden, während sie in der besser gestellten

Nachbargemeinde entfallen. Gerecht ist das nicht und ehrlich schon

gar nicht, Herr Ministerpräsident. Kein Wunder, dass Sie das Wort

„Straßenausbaubeiträge“ in der Vereinbarung und Ihrer

Pressemitteilung wohlweißlich umschiffen. Das wäre mir auch peinlich.

Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Auch nach dieser

Vereinbarung sind es die Kommunen, die für Daniel Günthers faule

Wahlversprechen zahlen müssen. Und die haben das auch begriffen.

Nahezu im Stundentakt gehen bei uns die Resolutionen der

Ratsversammlungen und Gemeindevertretungen ein, in denen das Land

aufgefordert wird, auch die Kosten für diese Wohltat zu übernehmen,

weil man es selbst nicht kann.

Ich freue mich über die Einsicht der Koalition bei einem anderen

Punkt. Quasi über Nacht und fast ohne Druck von SPD und Kommunen

haben Sie erkannt, dass der Wechsel von G8 auf G9 nicht zum Nulltarif

zu haben ist. Meinen herzlichen Glückwunsch zu dieser Einsicht! Für

jeden anderen Menschen in Schleswig-Holstein war das von Anfang an

offensichtlich. Ein zusätzlicher Jahrgang an den Schulen bedeutet

zusätzliche Räume und natürlich bedeutet das auch zusätzliche Kosten.

Und nur zur Erinnerung: Sie hätten den Schulkonferenzen im Land eine

faire, eigene Entscheidung zugestehen können. Aber das war Ihnen zu

riskant und darum haben sie mit Ihrer abenteuerlichen

undemokratischen Dreiviertelmehrheit jede Debatte im Keim erstickt.

Klar ist doch: Wenn ich jemandem eine Entscheidung aufzwinge, dann

muss ich die daraus entstehenden Zusatzkosten auch bezahlen. Sie

haben das heute etwas anders formuliert, aber im Kern stimmen Sie uns

ja endlich zu. Schade nur, dass Sie über Wochen etwas anderes erzählt

haben. Und ein leises Lachen konnte ich mir kaum verkneifen, als ich

Ihre Formulierung zur Konnexität in der Vereinbarung gelesen habe.

Mehr Geld gibt es nur dann, wenn der Mehrbedarf „notwendig,

unabwendbar und unmittelbar“ durch ihr Gesetz verursacht wird.

Donnerwetter! Es ist aussichtsreicher, einen Pudding an die Wand zu

nageln, als den Formelkompromissen etwas Konkretes zu entnehmen, die

diese Koalition so sehr liebt und von denen schon der

Koalitions-vertrag durchzogen ist. Manchmal hat man beim Lesen den

Eindruck, dass das ein bisschen zu viel Jamaika-Rum im Spiel war. Es

ist schön und gut, dass Sie sich mit den Kommunen auf einen

Kriterienkatalog verständigen wollen. Aber mit diesen Formulierungen

ist doch vorprogrammiert, dass wir in einigen Jahren jede Menge

verwaltungsjuristischer Auseinandersetzungen zwischen dem Land und

den einzelnen Schulträgern haben werden, bei denen die Träger der

Gymnasien argumentieren werden, sie bräuchten mehr Räume wegen G9.

Und bei denen das Land ihnen entgegenhält, dass die zusätzlichen

Räume eigentlich nur wegen steigender Schülerzahlen oder wegen

zusätzlicher Profilangebote benötigt würden.

Und überhaupt gibt es den Ausgleich erst ab dem Jahr 2023. Wissen

Sie, was an der Jahreszahl 2023 interessant ist, Herr Günther? Die

nächste Landtagswahl ist 2022, und da sind Sie wahrscheinlich schon

längst wieder Oppositionsführer. Auch wenn der nach Berlin

entschwundene Alterspräsident und Bundestagsvizepräsident Sie schon

zum Merkel-Nachfolger ausruft. Aber Sie kennen ja den Wahrheitsgehalt

von Kubickis Prognosen. Fakt ist, die Zahl 2023 zeigt – so kann man

Probleme auch vertagen! Liebe Landesregierung, entweder wollten Sie

diese G8/G9-Verein-barungen derart vermurksen, oder aber Sie können

es einfach nicht besser. Suchen Sie aus, was Ihnen besser gefällt –

nichts davon ist gut.

Ein besonderes Anliegen unserer Kommunen für die Gespräche war die

Kinderbetreuung. Um das in aller Deutlichkeit zu sagen: Wir begrüßen,

dass Sie dem Druck folgen und dafür zusätzliche Mittel bereitstellen.

Sich hier knauserig zu zeigen wäre niemandem vermittelbar gewesen.

Und wir freuen uns ganz besonders, dass schwarz-gelb bei dieser Frage

in der Realität angekommen ist und die Politik der Küstenkoalition

jedenfalls teilweise fortgeführt. Denken wir an die Zeit vor 2012

zurück, wäre das alles andere als selbstverständlich gewesen.

Bei der Kinderbetreuung wird aber auch besonders deutlich, dass es

einen Unterschied macht, ob Sozialdemokraten regieren oder nicht. Und

das spüren die Familien mit kleinen Kindern ganz besonders. Während

bei unseren Nachbarn in Niedersachsen der sozialdemokratische

Ministerpräsident – immerhin in einer Großen Koalition – die

Beitrags-freiheit einführt, spielt das bei Ihren Planungen überhaupt

keine Rolle. Sie benachteiligen die schleswig-holsteinischen Familien

gegenüber allen anderen Nachbarländern im Norden. Aber – bevor Ihr

Einspruch kommt – wir wollen von Ihnen ja gar nicht verlangen, was

wir tun würden. Wir messen Sie an Ihren eigenen Versprechen.

Und drei Dinge waren es, Herr Ministerpräsident, die Sie den

Familien versprochen haben. Sie wollten die Qualität verbessern, die

Kommunen entlasten und die Elternbeiträge begrenzen. Ein eingängiger

Dreiklang also. Aber um diesen Dreiklang bei dieser Einigung zu

hören, braucht man schon ein Hörgerät. Und die Eltern in unserem

Land, die brauchen ein besonders leistungsfähiges Hörgerät. Ansonsten

kommt bei denen von Ihrem Dreiklang nämlich überhaupt nichts an. Sie

haben heute in Ihrer Rede gesagt, dass mit der Einigung Ihre

Erwartung verbunden sei, dass die Elternbeiträge jetzt doch

bitteschön stabil bleiben. Das sind allenfalls fromme Wünsche, wie

ein Blick durchs Land zeigt.

Und, Herr Günther, das ist auch nur ein Minimalziel. Viel zu

wenig für die Familien in unserem Land und es bleibt auch hinter dem

zurück, was Sie als Dreiklang versprochen hatten. Es gibt da einen

passenden Spruch: „Zukunft ist etwas, das meistens schon da ist,

bevor man damit rechnet.“ Für die Familien in unserem Land trifft das

allemal zu. Denn die müssen sich nicht erst in ein paar Jahren, wenn

Ihre Koalition so weit ist, Gedanken darüber machen, wie Sie die

Beiträge bezahlen. Sondern die kämpfen damit schon heute im hier und

jetzt. Und weder tun Sie was für die, noch sind denen Ihre

vollmundigen Ankündigungen in irgendeiner Weise ein Trost. Wir

Sozialdemokraten glauben, dass Bildung über Lebenschancen entscheidet

und deshalb kämpfen wir weiterhin für die Beitragsfreiheit von der

Krippe bis zum Meister oder Master, gegen die schwarze Ampelkoalition

in Kiel und in den Verhandlungen mit der Union in Berlin.

Ich möchte auf ein Problem kommen, dass vielen unserer Kommunen

auf der Seele brennt. Wir wissen: Oftmals drücken riesige

Altschulden-lasten. Eine Entschuldung aus eigener Kraft ist oftmals

utopisch – selbst bei anhaltend guter Konjunktur. Ich will gar nicht

darüber sprechen, was bei Zinsschwankungen oder Konjunktureinbrüchen

passieren kann. Und wir alle wissen, welche dramatischen Auswirkungen

das auf überschuldete kommunale Haushalte haben kann.

Darum müssen wir alle gemeinsam ein Interesse daran haben, dass

wir über die verschiedenen Ebenen hinweg einen Staat haben, der

seiner Verantwortung nachkommen kann. In dem Schulen nicht verrotten.

In dem Straßen und Brücken befahrbar bleiben und in dem die Kommunen

nicht aus der Not heraus die soziale Infrastruktur zum Sparschwein

machen müssen. Herr Ministerpräsident, Sie haben das im Prinzip

richtig formuliert: Land und Kommunen sind eine

Verantwortungsgemeinschaft. Bislang aber fehlt uns ein passendes

Instrument, um unseren Kommunen bei Ihren Altschulden wirklich unter

die Arme zu greifen. Der Zeit-punkt für eine Neuregelung ist günstig,

denn die Konsolidierungshilfe, mit der die Küstenkoalition vielen

Kommunen geholfen hat, muss in diesem Jahr ohnehin neu geregelt

werden. Und darum wird die SPD dem Landtag in den kommenden Wochen

im Interesse der Kommunen einen Vorschlag für einen Altschuldenfonds

machen. Das ist nämlich nötig, um die strukturell benachteiligten

Kommunen wirklich zu entlasten. Ich freue mich schon jetzt auf die

Diskussion dazu.

Die Einigung, über die wir heute sprechen, ist symptomatisch für

die Arbeit der Koalition. Egal wie viel Geld Sie zur Verfügung haben,

egal wie sehr Sie sich anstrengen: Sie schaffen es einfach nicht, den

vollmundigen Wahlkampfversprechen von Daniel Günther gerecht zu

werden. Und dazu kommt: Sie regieren an den Problemen der Menschen

vorbei. Von den Kita-Beiträgen habe ich schon gesprochen. Aber auch

der Blick in die gestrige Presse hat es gezeigt: Schleswig-Holstein

ist der Lohnkeller der westdeutschen Bundesländer. Die Landeszeitung

hat ja Recht, wenn sie titelt „Der Norden verliert den Anschluss“.

Aber noch viel schlimmer: Viele Menschen in Schleswig-Holstein

verlieren den Anschluss. Nämlich diejenigen, die mit diesen niedrigen

Löhnen über die Runden kommen müssen. Und was kommt von Ihnen zum

Thema Gute Arbeit? Nichts! Bestenfalls machen Sie sich Gedanken, wie

Sie den Mindestlohn zerschießen können. Da, wo Wertschöpfungschancen

für Wirtschaft und Arbeitsplätze liegen, wie bei der Energiewende und

der Windplanung, schlafen Sie den Schlaf der Gerechten. Und auch bei

den eigenen Beschäftigten setzen sie schräge Prioritäten. Da

berichtet uns die Finanzministerin von 75 Millionen Euro Überschuss

im Personalhaushalt. Nur zur Erinnerung: Die erste Stufe der

Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes, die wir Ihnen vorschlagen,

würde 40 Millionen Euro kosten. Natürlich könnten Sie mehr tun. Aber

dazu fehlt Ihnen jede Bereitschaft.

Das Geld kommt Ihnen ja quasi aus den Ohren, Herr

Ministerpräsident. Das ist Ihr Glück – damit und mit dem fetten

PR-Zuckerguss Ihrer vor Selbstbegeisterung strotzenden

Öffentlichkeitsarbeit überdecken Sie inhaltsleere

Konzeptionslosigkeit, Konflikte in der Koalition und die soziale

Schlagseite Ihrer Politik. Aber, Herr Ministerpräsident, Glück

unterscheidet sich vom Unglück durch die kurze Dauer. Gestern lief

über den Ticker, dass die Fraktionsvorsitzende der Grünen sich die

SPD im Landtag gerne etwas handzahmer wünschen würde. Liebe

Kolleginnen und Kollegen, eins kann ich Ihnen versichern: Opposition

light wird es mit uns auch in den kommenden Monaten nicht geben. Aber

wenn Ihr Wunsch nach Harmonie so ausgeprägt ist, liebe Grüne und

liebe Koalition, dann gebe ich Ihnen folgenden Tipp: Strengen Sie

sich doch einfach etwas mehr an, als Sie es in den letzten Monaten

getan haben. Halten Sie sich an das, was sie vor der Wahl gesagt

haben und kümmern Sie sich um die Probleme der Menschen in unserem

Land. Dann klappt das auch mit der Harmonie hier im Landtag.

