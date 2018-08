Großer Zuspruch für Pro-Diesel-Kampagne der AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg

Kein Diesel ist illegal – mit Ihrer Pro-Diesel-Aufklärungskampagneist die Fraktion der AfD im Landtag Brandenburg überall im Landunterwegs. Auf Marktplätzen, an Bahnhöfen und in Fußgängerzoneninformieren die Abgeordneten und Mitarbeiter der Fraktion die oftdurch Altparteien und Medien verunsicherten Bürger. DieLandtagsabgeordneten verteilen Broschüren und führen unzähligeGespräche. Am 13.08.18 waren die Abgeordneten Andreas Kalbitz, BirgitBessin und Thomas Jung in Erkner und in Fürstenwalde. Beide Orteliegen im Landkreis Oder-Spree.

Über ihre Erlebnisse vor Ort berichten die Abgeordneten im

angefügten Video-Beitrag.

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell