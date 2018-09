Dr. Rainer Podeswa MdL: „Medienwirksames AfD-Bashing von Strobl ist eine Nebelkerze – billigster Populismus wider besseren Wissen“

Der stellvertretende Vorsitzende der Heilbronner

AfD-Landtagsfraktion Dr. Rainer Podeswa äußert sich zu den Antworten

des Innenministeriums vom 17. August 2018 auf seinen Ministerbrief an

Minister Thomas Strobl (CDU) zu gewalttätigen Übergriffen auf AfD

durch Linksextremisten. „In Strobls Heimatstadt gibt es das –Netzwerk

gegen Rechts Heilbronn–, in dem sich neben SPD und Grünen auch die

vom Verfassungsschutz beobachteten Linksextremisten der

–Interventionistischen Linken– befinden. Als ich den Innenminister

auf diese seltsame Zusammenarbeit in der 67. Sitzung vom 18. August

2018 hinwies, redete dieser um die Situation herum“, erläutert der

stellvertretende Vorsitzende der AfD. „Der Bundesverfassungsschutz,

der Landesverfassungsschutz und auch Strobls eigenes Innenministerium

warnen, dass die –Interventionistische Linke– (IL) das Scharnier

zwischen gemäßigten und gewaltbereiten Linksextremisten ist. Wie kann

es also sein, dass SPD, Grüne und die –Interventionistische Linke–

gemeinsam erklären, dass sie auf Augenhöhe zusammenarbeiten und

gemeinsam über Mittel des zivilen Ungehorsams beraten, was regelmäßig

teure Polizeieinsätze nach sich zieht? Und ab wann müssen SPD und

Grüne vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wenn sie regelmäßig

und in voller Absicht mit beobachteten Verfassungsfeinden

zusammenarbeiten?“

Selbst Strobls Staatssekretär stellt sich gegen

Parteienbeobachtung

Die Antwort auf Dr. Podeswas Brief kam von Strobls Staatssekretär

Julian Würtenberger (Aktenzeichen 4-1082.2/465 vom 17. August 2018).

Sie belegen das Ausmaß der linksextremen Gewalt gegen die AfD.

Interessant sind aber die Begründungen, mit denen das

Innenministerium die Kooperation der linksextremen Szene mit SPD und

Grünen als irrelevant abtut. Entweder misst das Innenministerium hier

mit zweierlei Maß, wenn es um gegen die AfD geht, oder die neuesten

Äußerungen von Thomas Strobl zur Beobachtung der AfD erweisen sich

als rechtswidriger Missbrauch des Verfassungsschutzes. Was Strobl

zur Zeit zum Thema „Notwendigkeit der Beobachtung der AfD durch den

Verfassungsschutz“ verbreitet, steht im Widerspruch zu denen seines

Ministeriums. Das Innenministerium erklärte wörtlich: „Daher möchte

ich anlässlich der immer wieder geäußerten Forderungen zur

Beobachtung bestimmter Organisationen durch den Verfassungsschutz

daran erinnern, dass in einem demokratischen Rechtsstaat

extremistischen oder radikalen Positionen in erster Linie durch einen

offenen Meinungsaustausch und nicht mittels Beobachtung durch den

Verfassungsschutz begegnet werden sollte. Das Grundgesetz vertraut

auf die Fähigkeit der Bürger, sich mit Kritik an der Verfassung

auseinanderzusetzen und im Ergebnis rechtsstaatlich-demokratischen

Argumenten den Vorzug zu geben. (…) Konkret bedeutet dies, dass

eine Partei dann vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wenn

hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie die

freiheitliche demokratische Grundordnung ganz oder in Teilen

einschränken oder abschaffen möchte.“

Nebelkerze gegen die AfD statt Lösung der Sicherheitsprobleme im

Land

Offenbar kennt Innenminister Strobl diese Positionierung seines

Innenministeriums nicht. „Wie sonst kann man erklären, dass die

Teilnahme von zwei AfD-Abgeordneten an einer Demonstration, die zu 99

Prozent friedlich verlief und bei der vorab auch niemand wissen

konnte, wie sie laufen würde, eine Rechtfertigung für Herrn Strobl

für Verfassungsschutz-Überlegungen ist und er unsere Parlamentarier

dafür als –Brandstifter– beleidigt. Hingegen ist die ständige

Kooperation von anderen Parteien mit Verfassungsfeinden kein Grund.

Dabei geht dies bereits seit vielen Jahren so. Dank AfD-Anfragen

musste gerade sein Innenministerium immer wieder bestätigen, dass

insbesondere SPD und Grüne regelmäßig mit Verfassungsfeinden arbeiten

– jedoch keiner deren Beobachtung durch den Verfassungsschutz

fordert“, so Podeswa. „Als Beispiel möchten wir nur den

AfD-Landesparteitag in Kehl nennen, zu dem eine Gegendemonstration

von der SPD angemeldet wurde und bei dem von 30 teilnehmenden

Gruppierungen 13 vom Innenministerium als linksextremistisch

eingestuft wurden. 50 der 350 Teilnehmer kamen gemäß Drucksache

16/1110 sogar aus dem –gewaltorientierter linksextremistischen

Spektrum–. Trotzdem hat sich nichts geändert.“ Inzwischen toleriere

sogar Strobls Innenministerium die Zusammenarbeit zwischen

Altparteien und linksextremen, gewalttätigen Beobachtungsobjekten des

Verfassungsschutzes, so der AfD-Landtagsabgeordnete. „Das Land hat

ein strukturelles Sicherheitsproblem: Laut Bundeslagebild des BKA

wurden allein 2017 über 39000 deutsche Opfer von Flüchtlingen – also

über 100 –Einzelfälle– täglich.“ In Baden-Württemberg fehlen jährlich

1500 Polizeibeamte, der Aufbau der Polizeihochschulen stockt,

unterstreicht die AfD-Fraktion. „Unter Verantwortung von

Innenminister Strobl verkommt die Polizei im –Ländle– zum

bundesweiten Schlusslicht. Das medienwirksame AfD-Bashing von Strobl

ist eine Nebelkerze – billigster Populismus wider besseren Wissen.“

