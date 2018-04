Dr. Ralf Stegner: Wir vertrauen darauf, dass die Landesregierung alle relevanten Informationen vorgelegt hat – Sicherung von Arbeitsplätzen in Kiel hat Priorität

Zur Verschiebung der heutigen Landtagssitzung und der

Abstimmung über den Verkauf der HSH Nordbank erklärt der Vorsitzende

der SPD-Landtagsfraktion, Dr. Ralf Stegner:

„Die heutige Entscheidung zum Verkauf der HSH Nordbank ist zentral

für die finanzielle Situation des Landes in den kommenden Jahren und

Jahrzehnten. Die SPD hat in den vergangenen Jahren sowohl als

Oppositions-, wie auch als Regierungspartei zu jedem Zeitpunkt

Verantwortung übernommen. Die Minimierung von Vermögensschäden für

das Land und die Sicherung der Arbeitsplätze insbesondere am Standort

Kiel hatten dabei für uns immer herausragende Priorität. Wir sind als

Parlament nicht in der Lage, jedes Detail nachzuvollziehen, weil wir

unter anderem nicht Zugriff auf alle Verhandlungsergebnisse haben.

Wir müssen darum der Regierung vertrauen, die diesen Zugriff hat.

Dieses Vertrauen ist davon abhängig, dass die Landesregierung uns zu

allen relevanten Punkten wahrheitsgemäß, frühzeitig und vor allem

vollständig informiert.

Unser Vertrauen wurde gestern erschüttert, weil der

Ministerpräsident bei einem Abendtermin Äußerungen zur Zukunft der

Bank getätigt hat, die den Eindruck erweckt haben, die

Landesregierung habe Informationen, die dem Parlament bislang nicht

vorliegen. Uns stellte sich auf dieser Grundlage die Frage, ob der

Landesregierung Informationen vorliegen, über die das Parlament nicht

informiert wurde. Wir haben darum heute Morgen eine Verschiebung der

Landtagstagung herbeigeführt und zur Klärung der Situation

Ministerpräsident Daniel Günther und Finanzministerin Monika Heinold

in die SPD-Landtagsfraktion eingeladen. Diese Klärung hat

stattgefunden.

Die SPD-Landtagsfraktion wird heute dem Verkauf der HSH Nordbank

zustimmen. Dies ist nach Lage der Dinge die gegenwärtig beste

Möglichkeit, Vermögensschäden für das Land zu minimieren. Unser

Engagement dient insbesondere der Sicherung der Arbeitsplätze am

Standort Kiel. Wir verlassen uns darauf, von der Landesregierung

korrekt und umfänglich informiert worden zu sein.“

