Drama im Rio Grande: Weltgemeinschaft muss mehr unternehmen, um Flüchtlinge zu schützen

Die UNO-Flüchtlingshilfe ist zutiefst erschüttert

über das Foto und die Umstände des auf der Flucht ertrunkenen Oscar

Alberto Martinez Ramirez und seiner 23 Monate alten Tochter Valeria

aus El Salvador. Am Sonntag waren Vater und Tochter bei der

Überquerung des Rio Grande zwischen Mexiko und den USA von der

Strömung mitgerissen worden.

Eine Woche nachdem das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) die

historische Marke von mehr als 70 Millionen Flüchtlingen weltweit

veröffentlicht hat, dokumentiert dieses Bild auf dramatische Weise

die Realität der Flüchtlinge weltweit. Verzweiflung und Angst treibt

die Menschen auf lebensgefährliche Routen, um die Familien und sich

selbst in Sicherheit zu bringen. Die UNO-Flüchtlingshilfe, nationaler

Partner des UNHCR, fordert alle Länder in der Region auf,

unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um weitere derartige Tragödien

zu verhindern.

„Unser ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen. Die

Bilder dieses Dramas haben uns alle schockiert. Sie zeigen einmal

mehr, dass Flucht immer Verzweiflung und Lebensgefahr bedeutet. Es

ist unser aller Aufgabe, Geflüchtete weltweit zu schützen – sowohl

mit humanitärer Nothilfe als auch mit koordinierten Maßnahmen, um

Fluchtrouten sicherer zu machen“, kommentiert Peter

Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.

Schon einmal, vor vier Jahren, hielt die Welt den Atem an, weil

der leblose Körper des syrischen Flüchtlingskindes Alan Kurdi

angespült an den Ufern des Mittelmeeres, die ganze Dramatik,

Verzweiflung sowie Gefahr und Ausweglosigkeit einer Flucht

sinnbildlich dokumentierte. „Nicht Mauern und Zäune lösen die

weltweiten Fluchtbewegungen, sondern weltweite Solidarität und die

Bekämpfung von Fluchtursachen“, so Ruhenstroth-Bauer weiter.

Fluchtbewegungen in Lateinamerika – Der UNHCR ist vor Ort

Männer, Frauen und Kinder flüchten aus vielen Gründen aus

Lateinamerika. Sie fliehen vor Verfolgung, Gewalt und

Perspektivlosigkeit. Sie haben keinen Schutz vor den Behörden in

ihren eigenen Ländern und benötigen daher dringend internationalen

Schutz. Mehr als vier Millionen Menschen haben inzwischen Venezuela

verlassen, der größte Exodus Lateinamerikas der jüngeren Geschichte.

In Mittelamerika kommen als Fluchtgründe Gewalt und Verfolgung durch

kriminelle Banden, die Menschen entführen, bedrohen und töten, hinzu.

Das ist in Ländern wie Honduras und El Salvador bitterer Alltag,

außerdem kommen soziale und politische Krisen hinzu, wie etwa in

Nicaragua. Bisher starben in diesem Jahr Dutzende von Menschen beim

Versuch, den Rio Grande zu überqueren, wo der Wasserstand aufgrund

des Rekordniveaus an Schneeschmelze auf dem höchsten Stand seit 20

Jahren ist.

Der UNHCR ist in Krisenländern Lateinamerikas bereits vor Ort,

koordiniert die Nothilfe und hat weitere Unterstützung angeboten:

sowohl was die Registrierung der Geflüchteten betrifft als auch

beispielsweise die Bereitstellung von Spezialisten, einschließlich

medizinischer und psychosozialer Hilfe, Betreuung von Kindern und

Überlebenden sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt und

Traumata.

Unterstützungsmöglichkeiten für den UNHCR unter:

www.uno-fluechtlingshilfe.de

Pressekontakt:

Marius Tünte

Tel. 0228-90 90 86-47

tuente@uno-fluechtlingshilfe.de

Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell