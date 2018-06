Flucht und Vertreibung: Die Würde des Menschen ist unantastbar / „Aktion Deutschland Hilft“ zum globalen Flüchtlingspakt: Mehr Schutz für Binnenvertriebene und Fliehende nach Naturkatastrophen

Als Bündnis für Not- und Katastrophenhilfe fordert

„Aktion Deutschland Hilft“ anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20.

Juni den Schutz und die Unterstützung von Binnenvertriebenen stärker

zu fokussieren. Hierzu zählen auch Menschen, die nach verheerenden

Naturkatastrophen in ihren Heimatländern zu Vertriebenen werden.

So viele Menschen wie noch nie sind auf der Flucht: 65,5 Millionen

Menschen waren es allein bis Ende 2016.* Ein großer Teil dieser

Menschen flieht dabei nicht ins Ausland: Fast 34 Millionen, Männer,

Frauen und Kinder suchten nach verheerenden Naturkatastrophen

aufgrund des Klimawandels oder wegen bewaffneter Konflikte und

Menschenrechtsverletzungen Schutz innerhalb der Grenzen ihrer

Heimatländer. Während Flüchtlinge mit der Überquerung einer Grenze

durch internationale Abkommen geschützt sind, sind bei

Binnenflüchtlingen die Heimatstaaten dafür zuständig, ihnen Schutz zu

gewährleisten. Nach großen Naturkatastrophen sind Staaten aber oft

nicht in der Lage, den Binnenvertriebenen diesen Schutz zu geben und

in Bürgerkriegsländern wie Syrien, Somalia oder Südsudan sind

Regierungen sogar selbst für die Vertreibungen und somit die Not der

eigenen Bevölkerung verantwortlich.

„Es ist die Aufgabe der Weltgemeinschaft, sich auch dort zu

engagieren, wo Regierungen den Schutz oder die Menschenrechte ihrer

Bürger nicht gewährleisten können oder sogar verletzen,“ so Manuela

Roßbach, geschäftsführender Vorstand von „Aktion Deutschland Hilft“,

„Die Würde des Menschen ist unantastbar und somit keine

Auslegungssache, die auf politischen Definitionen oder der Festlegung

eines Status basieren darf. Ein sicherer Ort zum Leben, Zugang zu

Bildung sowie die Möglichkeit, sich und seine Familie selbst zu

versorgen, sind Menschenrechte, die jedem zustehen, der durch Flucht

in eine Notsituation geraten ist.“

Menschen, die durch Naturkatastrophen alles verlieren und zur

Flucht im eigenen Land gezwungen sind, werden in der Genfer

Flüchtlingskonvention von 1951 nicht erwähnt. Sie haben keinen

offiziellen Flüchtlingsstatus und somit fehlen bis heute konkrete

völkerrechtliche Mittel, um auch diese Menschen zu schützen und zu

unterstützen. „Die Genfer Flüchtlingskonvention ist wichtig – aber

veraltet. Es gilt, die Lücken zu schließen, die sich aus heutiger

Sicht in der Vereinbarung von vor fast 70 Jahre ergeben haben.

Während der Verhandlungen zum globalen Flüchtlingspakt der Vereinten

Nationen dürfen die Mitglieder der Generalversammlung deshalb nicht

verpassen, verbindliche Selbstverpflichtungen aufzusetzen. Diese

müssen zu der heutigen Realität von Flucht und Vertreibung passen“,

so Roßbach.

Der globale Flüchtlingspakt der Vereinten Nationen

Auf einem Gipfel im September 2016 verabschiedeten die

UN-Mitgliedstaaten, einschließlich der EU-Mitglieder, die New Yorker

Erklärung für Flüchtlinge und Migranten. Sie bekundeten ihre

Solidarität mit Millionen von Menschen, die zur Flucht aus ihren

Heimatländern gezwungen sind. Die Staaten verpflichteten sich im

Laufe der Jahre 2017 und 2018 einen globalen Pakt für Flüchtlinge

sowie einen globalen Pakt für sichere Migration auszuarbeiten. Der

globale Flüchtlingspakt und der Pakt für Migration sollen Ende 2018

durch die Generalsversammlung der UN verabschiedet werden.

*UN-Zahlen vom 19.06.2017

Eine Bildergalerie finden Sie hier:

https://adh.ngo/BilderWeltflüchtlingstag2018

Das Bildmaterial können Sie unter Angabe des Copyrights verwenden.

Weitere Informationen und Infografiken erhalten Sie hier:

http://adh.ngo/FlüchtlingeWeltweit

Unter dem Hashtag #grenzenlosMensch macht das Bündnis in sozialen

Netzwerken auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam.

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

„Aktion Deutschland Hilft“ ist das 2001 gegründete Bündnis von

deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre

Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die

beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der

humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit

weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der

Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut

für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat

zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im

Katastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.de

