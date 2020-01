Dreist, dreister, Meuthen – Kommentar zur AfD-Parteispendenaffäre

“Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.” Diese Volksweisheit, die

auch im deutschen Recht Anwendung findet, hätte Jörg Meuthen Hinweis genug sein

müssen, dass die Methode, sich vor Gericht einfach doof zu stellen, keinen

Erfolg haben konnte. Er, gestandener Professor für Ökonomie und seit 2013 in der

AfD aktiv, will nicht gewusst haben, dass es sich um eine Parteispende handelte,

als ein befreundeter PR-Unternehmer im baden-württembergischen Landtagswahlkampf

2016 für ihn im Wert von fast 90.000 Euro gratis Plakate druckte und

Werbeanzeigen schaltete. Meuthen war damals übrigens AfD-Landeschef, er hätte

also schon seines Amtes wegen die Rechtslage kennen müssen und konkret

nachfragen sollen, wer das eigentlich alles finanziert. Das Berliner

Verwaltungsgericht urteilte am Donnerstag deshalb folgerichtig: Die von der

Bundestagsverwaltung verhängte Strafzahlung in Höhe von 269.400 Euro ist

zulässig.

Pech für die AfD, wurde dem von ihr gepflegten Image der Saubermannpartei, die

sich in Finanzfragen stets an das Gesetz halte, doch nun gerichtlich

widersprochen. Mit stolz geschwellter Brust tragen deren Funktionäre gerne vor,

dass sie anders als die anderen Parteien seien. Doch inzwischen kleben an der

selbst erklärten Alternative mehrere Spendenaffären. Der ähnlich gelagerte Fall

des AfD-Politikers Guido Reil wird bald vor Gericht verhandelt. Auch der Skandal

um dubiose Spenden einer Schweizer Pharmafirma über insgesamt 132.000 Euro an

Alice Weidel ist noch nicht aufgeklärt. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft

Konstanz.

Nicht nur finanziell kommt das der Partei teuer zu stehen. Es ist auch ein Stoß

von dem hohen Sockel, auf den sich die AfD selbst gehoben hat.

