Dringender UN-Appell: Nothilfeplan für Geflüchtete in Bangladesch erstellt

Die UNO-Flüchtlingshilfe ruft dazu auf, den heute

veröffentlichten UN-Nothilfeplan für die seit 18 Monaten andauernde

Rohingya-Krise zu unterstützen. Der Plan soll die Situation der

Flüchtlinge in Bangladesch weiter stabilisieren und verbessern. Im

derzeit größten Flüchtlingslager der Welt, Kutupalong in Bangladesch,

haben mehr als 630.000 Rohingya aus dem Nachbarland Myanmar Aufnahme

gefunden, in der Region Cox–s Bazar leben insgesamt mehr als 900.000

Rohingya-Flüchtlinge. Sie sind vor Gewalt in Myanmar geflohen und

haben sich etwa 200.000 anderen Menschen angeschlossen, die bereits

durch frühere Gewaltzyklen vertrieben wurden. Das

Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR), dessen

nationaler Partner die UNO-Flüchtlingshilfe ist, arbeitet rund um die

Uhr vor Ort und verteilt Hilfsgüter wie Plastikplanen für

Notunterkünfte, Kleidung, Decken und Schlafmatten. Sauberes Wasser

und Latrinen werden gebraucht, um den Ausbruch von Krankheiten zu

verhindern. Der UN-Nothilfeplan geht davon aus, dass rund 920

Millionen US-Dollar benötigt werden, um den Menschen vor Ort helfen

zu können.

„Der UNHCR und andere Hilfsorganisationen haben die

Lebensbedingungen der Geflüchteten in den letzten Monaten verbessert,

die Lage bleibt aber angespannt. Hinzu kommt das hohe Risiko von

Monsunen oder Zyklonen. Wir brauchen daher das Engagement der

Weltgemeinschaft und jedes Einzelnen, um vor Ort weiter helfen zu

können“, fasst Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der

UNO-Flüchtlingshilfe, die Situation in Bangladesch zusammen.

Situation der Rohingya in Bangladesch

Die Rohingya-Flüchtlinge leben in verstreut auf den Hügeln

gebauten Unterkünften aus Bambus, Plastikplanen und allem, was vor

dem Monsunregen schützen kann. Toiletten gibt wenige, und sauberes

Wasser ist immer wieder knapp. Um dem Ausbruch von Krankheiten

vorzubeugen, werden Latrinen und Brunnen gebaut. In der Monsunzeit

müssen Teile der Flüchtlingslager evakuiert und die Flüchtlinge in

sichere Regionen umgesiedelt werden, weil bei starken Regenfällen

Schlamm- und Erdrutsche drohen. Gleichzeitig ist es aus Sicht der

UNO-Flüchtlingshilfe nötig, die Ursachen des Konfliktes anzugehen,

damit die Geflüchteten perspektivisch freiwillig und sicher wieder in

ihre Heimat zurückkehren können. „Kein Mensch flieht freiwillig aus

seiner Heimat. Die Nothilfe vor Ort und der Zugang zu Bildung für

Kinder sind der erste Schritt. Die Menschen brauchen darüber hinaus

auch die Perspektive wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können;“

so Ruhenstroth-Bauer abschließend.

