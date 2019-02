„Wir sind erleichtertüber die gestrige Entscheidung des Istanbuler Gerichts“ / IB-Präsidentin Petra Merkel dankt nach der Freilassung von Adil Demirci allen Unterstützerinnen und Unterstützern

Nach zehnmonatiger Haft ist der

IB-Mitarbeiter Adil Demirci nach dem zweiten Verhandlungstag des

Prozesses gegen ihn in Istanbul gestern unter Auflagen auf freien Fuß

gesetzt worden. Er darf die Stadt allerdings nicht verlassen. Für den

30. April ist die Fortsetzung des Verfahrens gegen ihn geplant.

„Wir sind erleichtert über die gestrige Entscheidung des

Istanbuler Gerichts, unseren Mitarbeiter aus dem Gefängnis zu

entlassen“, so die IB-Präsidentin Petra Merkel. „Auch wenn er die

Türkei aktuell noch nicht verlassen darf, kann er jetzt wenigstens

zusammen mit seiner Familie den Fortgang des Prozesses abwarten. Das

ist eine große Entlastung für ihn und für seine viele

Unterstützer*innen.“ Adil Demirci ist Mitarbeiter des IB in

Remscheid. Hier berät er junge Menschen bei ihrer Integration in

Deutschland. Im April war er zusammen mit seiner Mutter nach Istanbul

gereist, um Verwandte zu besuchen. Dort war er unter dem Vorwurf der

Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung am 18. April 2018

festgenommen worden. Erst im November wurde darüber erstmals vor

Gericht verhandelt. Im November und gestern hatte der IB zwei

Prozessbeobachterinnen entsandt. „Unser Präsidiumsmitglied Anke Brunn

und unsere Mitarbeiterin Dr. Sabine Skubsch haben damit auch

öffentlich deutlich gemacht, dass wir zu Adil Demirci stehen. Wir

haben die Hoffnung nie aufgegeben, dass sich die Vorwürfe gegen ihn

als haltlos erweisen werden und er aus der Haft frei kommt.

„Der IB hatte nach der Verhaftung von Adil Demirci seinen

Arbeitsvertrag entfristet und zur Unterstützung seiner Familie sein

Gehalt weitergezahlt. Petra Merkel hatte in mehreren Schreiben den

Bundespräsidenten, die Bundeskanzlerin und den Außenminister

aufgefordert, sich auf diplomatischem Weg für die Freilassung des

IB-Mitarbeiters einzusetzen.

Der IB dankt allen Unterstützer*innen und Kolleg*innen für das

Engagement, mit dem an das Schicksal von Adil Demirci erinnert und

die so dafür gesorgt haben, dass er nicht in Vergessenheit gerät.

„Wir hoffen jetzt, dass das Gericht Ende April auf Freispruch

entscheidet, so dass Adil Demirci die Türkei verlassen darf und

endlich wieder nach Deutschland zurückkehren kann“, sagt Petra

Merkel. „Möge seine Freilassung ein gutes Zeichen für diejenigen

sein, die weiterhin ungerechtfertigt in türkischen Gefängnissen

ausharren müssen.“

Pressekontakt:

Internationaler Bund

Pressestelle

Dirk Altbürger

Tel. 069 94545112 u. 0171 5124323

dirk.altbuerger@ib.de

