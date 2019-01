Tausende fliehen vor den Kämpfen im Nordosten Syriens / Wintersturm „Norma“ erschwert zudem die Hilfe vor Ort

Die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner des

UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), zeigt sich besorgt über die

Situation in Syrien und der Umgebung. Im Nordosten Syriens sind neue

Kämpfe aufgeflammt, rund 2.000 Menschen stecken in der umkämpften

Region Hadschin in der Provinz Deir ez-Zor fest, mehr als 8.500 sind

in den letzten Wochen zudem bereits geflüchtet. Sie berichten von

katastrophalen Zuständen. Gleichzeitig hat der Sturm „Norma“ im

Nachbarland Libanon Chaos in den Flüchtlingslagern angerichtet.

Mehrere Tage mit starken Winden, Regen und Schnee haben in dem Land,

in dem fast eine Million syrische Flüchtlinge leben, Überschwemmungen

und Schäden verursacht. Mit seiner Winterkampagne #schutzschenken

unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe Projekte des UNHCR, in denen vor

Ort Nothilfe geleistet wird.

„Wir alle haben gerade die Schneemassen in Deutschland vor Augen.

Und auch im Nahen Osten wütet aktuell der Winter. Hinzukommen neue

Kämpfe in Syrien. Wir dürfen die Menschen vor Ort in dieser äußerst

schwierigen Lage nicht alleine lassen“, fordert Peter

Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe. Ein

ungehinderter Zugang zu den Flüchtlingen für die Hilfsorganisationen

vor Ort ist aus Sicht der NGO unerlässlich, um lebensrettende

Maßnahmen umsetzen zu können.

In den letzten sechs Monaten haben beispielsweise UNHCR-Berichten

zufolge Zusammenstöße und Luftangriffe im Südosten Syriens rund

25.000 Menschen zur Flucht gezwungen. Viele sind erschöpft, zu Fuß

geflüchtet und leiden unter den Bedingungen. Einige haben vier oder

mehr Nächte in der offenen Wüste, bei starkem Regen und kaltem Wetter

verbracht. Und es fehlt an Nahrung und Wasser. Für viele syrische

Flüchtlinge im Exil ist es bereits der achte Kriegswinter. Aktuell

spitzt sich die Lage für viele Menschen zu, denn sie haben nach

diesen Jahren im Exil nicht mehr die Mittel, um sich gegen die Kälte

zu schützen. Besonders schwierig ist es für die ohnehin Schwächsten:

kleine Kinder, alte und kranke Menschen. Der UNHCR ist vor Ort in den

Flüchtlingslagern: Mobile Flüchtlingsunterkünfte werden gebaut,

Decken und Winterkleidung verteilt, Isoliermaterial für Unterkünfte

bereitgestellt, Heizöfen installiert und besonders Bedürftige

bekommen finanzielle Unterstützung, um z.B. Brennmaterial zu kaufen.

Winterhilfe für Vertriebene und Flüchtlinge:

Spendenkonto UNO-Flüchtlingshilfe

Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50

BIC: COLSDE33

Stichwort: Schutz schenken

Weitere Informationen unter: www.uno-fluechtlingshilfe.de/schutz

Pressekontakt:

Marius Tünte

Tel. 0228-90 90 86-47

Email: tuente@uno-fluechtlingshilfe.de

Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell