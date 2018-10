DRK schickt drei Flugzeuge mit Hilfsgütern nach Indonesien

Nach der doppelten Katastrophe mit Erdbeben und

einem Tsunami in Indonesien schickt das Deutsche Rote Kreuz (DRK)

dieses Wochenende drei Flugzeuge mit insgesamt 42 Tonnen Hilfsgütern

in das Katastrophengebiet auf der Insel Sulawesi. An Bord der drei

Maschinen des Typs „Antonov AN-12“ werden sich unter anderem zwei

Trinkwasseraufbereitungsanlagen, 430 Zelte für obdachlose Familien

sowie sechs große Spezialzelte befinden, die etwa für den Aufbau von

mobilen Krankenhäusern verwendet werden können. Auf Sulawesi haben

rund 87.000 Menschen ihr Zuhause verloren. Mehr als 10.000 wurden

verletzt. Die erste Maschine wird bereits heute Abend vom Flughafen

Dresden aus starten. Zwei weitere „Antonovs“ werden am (morgigen)

Samstag ebenfalls aus Dresden starten.

Ziel ist der Flughafen Balikpapan auf Sulawesi. Dort werden die

Maschinen Sonntag bzw. Montag erwartet. „Unmittelbar nach Ereignis

der Katastrophe hat das Indonesische Rote Kreuz vor Ort unermüdlich

lebensrettende Soforthilfe geleistet. Immer weiter sind die Helfer in

das schwer zugängliche Gebiet vorgedrungen, um die Betroffenen zu

erreichen. Der Bedarf an Hilfe ist enorm, wir gehen von

hunderttausenden Betroffenen aus. Die Lage vor Ort ist auch für sehr

erfahrene Helferinnen und Helfer nicht einfach. Mehr als 634

Nachbeben haben für immer weitere Schlamm-Lawinen und Blockaden der

ohnehin in weiten Teilen stark zerstörten regionalen Infrastruktur

gesorgt, auch 45 Gesundheitseinrichtungen sind stark beschädigt.

Insbesondere sauberes Trinkwasser wird dringend benötigt. Daher

freuen wir uns, dass wir mit unseren Flügen einen Beitrag leisten

können, die Überlebenden unter anderem mit Trinkwasser und

Unterkünften zu versorgen“, sagt Christof Johnen, Leiter

Internationale Zusammenarbeit beim DRK. Die Flüge werden aus

Spendengeldern sowie mit Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert.

Fotos zum Download finden Sie hier http://www.pressefotos.drk.de/

Weitere Infos finden Sie unter https://www.drk.de/?id=3560

Unterstützen Sie die Menschen nach dem Tsunami in Indonesien:

IBAN: DE63370205000005023307

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Tsunami Sulawesi

