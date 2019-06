Du Opfer – provozierende Gedanken zum Thema Meinungsfreiheit und Zeitgeist

Der Autor des Buches „Du Opfer“, Matthias W. Riepe, stellt den Lesern in seinem Werk einige provokante Fragen. Sind Sie ein Opfer? Fühlen Sie sich als Opfer? Machen Sie sich zum Opfer oder machen Sie Andere zum Opfer? Können Sie es ertragen, dass Menschen mit Ihren Meinungen nicht übereinstimmen? Möchten Sie Anderen den Mund verbieten, wenn Sie die Meinung für falsch halten? Würden Sie Menschen sterben lassen, wenn diese nicht die gleiche Meinung haben wie Sie selbst? Die Leser lesen in einem cleveren Buch über unsere Gesellschaft und den Umgang mit anderen Menschen Interessantes über die Grundlagen des Denkens. Riepe provoziert uns auf intelligente Weise, die eigenen Gedanken zu schärfen, auch wenn diese nicht immer mit den Überzeugungen des Autors übereinstimmen sollten. In der Mittelpunkt der etwas anders gearteten Lektüre stehen Themen wie Meinungsfreiheit und Gesellschaft, Weltentstehung und Evolution, Geschlecht und persönliche Überzeugung, Religion und das Leben nach dem Tod.

Die Leser werden in „Du Opfer“ von Matthias W. Riepe auf eine aufregende Achterbahnfahrt der Ideen mitgenommen. Das gesellschaftskritische Buch wird den Lesern die Augen öffnen für Themen, mit denen sie sich bisher wahrscheinlich nur oberflächlich beschäftigt haben. Riepe liefert mit seinem Buch informative und spannende Einblicke in den aktuellen Stand der Wissenschaft Philosophie, Ethik, Religion und anderer Geisteswissenschaften. Das Buch ist eine Einladung für alle, die mit offenen Augen durchs Leben gehen und die Rolle des Opfers aufgeben wollen.

„Du Opfer" von Matthias W. Riepe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-3512-5 zu bestellen.

