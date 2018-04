Duale Ausbildung im Hörakustiker-Handwerk / Ein Beruf mit sicherer Perspektive (FOTO)

Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch oder Latein sind

Pflichtfächer für die bundesweit rund 350.000 Schüler, die sich

gerade auf ihr Zentralabitur vorbereiten. Neben den Prüfungen stehen

die Abiturienten gleichzeitig vor der Herausforderung, sich mit ihrer

Zukunft zu beschäftigen: Ausbildung oder Studium? Welche Richtung?

Wie sind die Perspektiven? Welcher Job ist wirklich zukunftssicher?

Schließlich lassen der technologische Fortschritt und die

Digitalisierung immer neue Berufe und Branchen entstehen, andere

passen sich an oder verschwinden.

Ein Beruf, der zukunftsfest ist und Technisches wie Soziales

vereint, ist der Beruf des Hörakustikers. Die Zahl der Schwerhörigen

wächst, allein durch die Alterspyramide. Und auch die Sensibilität

für den großen Wert guten Hörens wird immer höher.

Angehende Hörakustiker sollten eine ausgeprägte soziale Kompetenz

mitbringen, denn ihre Aufgabe ist es, hörbeeinträchtigten Menschen

dabei zu helfen, die Welt der Töne zu verstehen und sie wieder aktiv

daran teilhaben zu lassen. Handwerkliches Geschick, ein Interesse an

technischen Innovationen sowie an medizinischen und physikalischen

Themen sind außerdem in diesem Handwerksberuf gefragt. „Der Beruf des

Hörakustikers ist außerordentlich vielseitig und zukunftssicher, es

herrscht Vollbeschäftigung mit langfristigen Perspektiven“, sagt

Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker

(biha) und selbst Hörakustiker-Meisterin. „Hörakustiker sind die

Schnittstelle zwischen dem Menschen und der Hörsystem-Technik, die

sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt hat.“ Abitur ist

keine Voraussetzung, mittlerweile aber hat es jeder zweite

Hörakustik-Auszubildende. Zudem ist die Ausbildung eine beliebte

Alternative zu medizinischen Studiengängen.

Die duale Ausbildung in der Hörakustik ist international Vorbild.

Sie wird von den Auszubildenden abwechselnd im Ausbildungsbetrieb vor

Ort und an der Akademie für Hörakustik (afh) und der

Landesberufsschule für Hörakustikerinnen und Hörakustiker (LBS) in

Lübeck absolviert. Nach drei Jahren steht die Gesellenprüfung an. Die

jungen Hörakustiker haben häufig schon zu diesem Zeitpunkt einen

festen Arbeitsvertrag in der Tasche. Oft werden sie von ihren

Ausbildungsbetrieben übernommen.

Es besteht für die Gesellen und Gesellinnen die Möglichkeit, sich

durch Zusatzausbildungen – zum Pädakustiker, Audiotherapeuten,

Implant-Spezialisten oder für die Tinnitus-Therapie –

weiterzuqualifizieren. Zudem können sie die Meisterprüfung machen,

einen eigenen Betrieb eröffnen und selbst Ausbilder werden oder sich

für den Bachelorstudiengang „Hörakustik“ oder darauf folgend in den

Masterstudiengang „Hörakustik“ in Lübeck einschreiben. Die Hörakustik

ist keine Einbahnstraße. Im Gegenteil: Sie eröffnet allen

Schulabgängern alle Chancen.

Video: Warum Hörakustiker? Maximilian Schwab ist

Hörakustik-Meister aus Heilbronn und biha-Delegierter. Sein

Unternehmen bildet selbst Jahr für Jahr junge Menschen zum

Hörakustiker aus.

http://www.biha.de/pages/filme/warum-hoerakustiker.php (Länge: 2:15

min)

Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk

In Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer

indizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt

zu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.400

Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt das

Hörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mit

qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnung

der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker

in Deutschland.

Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für

die begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und

Nachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisiert

er – wenn der gesetzliche Anspruch besteht – die Kostenübernahme

durch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartung

und Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zur

Verfügung.

Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischem

Zubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus der

Akustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und über

praktische Fertigkeiten zur Audiometrie.

