Durchstarten mit 50 / Jetzt bin ich dran! Wenn Frauen sich trennen / „betrifft“ / Mittwoch, 13. Februar 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Seit Jahren ist die Scheidungsrate in Deutschland anhaltend hoch.Waren es früher fast ausschließlich die Männer, die sich meist wegeneiner Jüngeren trennten, sind es heute auch die Frauen, die gehen –viele von ihnen um die 50. Seit Frauen ihr eigenes Geld verdienen,können sie sich eine Trennung finanziell leisten. „Jetzt bin ichdran! Wenn Frauen sich trennen“ zeigt das SWR Fernsehen am Mittwoch,13. Februar 2019, ab 20:15 Uhr in der Reihe „betrifft“.

Julianna, Isabelle und Franziska – drei Frauen in der Mitte ihres

Lebens – sagen sich: „Jetzt bin ich dran!“. In ihren unglücklichen

Ehen wollen sie nicht länger durchhalten, sondern die zweite Hälfte

ihres Lebens noch einmal richtig leben, glücklich und unabhängig.

Dafür nehmen sie viel in Kauf. Denn der Weg von der Trennung zur

Scheidung ist meist lang und mit vielen zermürbenden Verhandlungen

und gegenseitigen Verletzungen verbunden. Doch die drei Frauen sind

fest entschlossen, für ein freies Leben zu kämpfen.

Die Unabhängigkeit zurückgewinnen

Julianna hat sich kurz vor der Silberhochzeit getrennt. Jetzt will

sie ihre Unabhängigkeit zurück und beruflich noch einmal richtig

durchstarten: 25 Jahre nach ihrem Abschluss will sie endlich als

Gymnasiallehrerin arbeiten. Dafür muss sie jedoch erst die schwere

Eignungsprüfung bestehen. Isabelle hat sich nach langer Ehe von ihrem

Mann getrennt, weil sie es nicht mehr aushielt, dass sie nur noch ein

Team waren, ohne Liebe, ohne Erotik. Doch seit der Scheidung vor

einem Monat knistert es plötzlich wieder zwischen den beiden. Gibt es

eine zweite Chance für sie und ihren Ex-Mann? Und wenn ja: Was wird

sie anders machen – besser? Die Ärztin Franziska hat über zehn Jahre

lang ihre Karriere für Mann und Kinder zurückgestellt und im Laufe

ihrer immer unglücklicheren Ehe ihr Selbstbewusstsein verloren. Jetzt

will sie ihr Leben zurück. Ein Film von Caroline Haertel und Mirjana

Momirovic.

