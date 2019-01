bpa Berlin unterstützt bessere Bezahlung der Pflegekräfte / bpa-Mitglieder in Berlin legen mit landesweiter Entgelttabelle transparente Vergütungen vor

Private Pflegeheime und ambulante Pflegedienste in

Berlin bekennen sich zu fairen Löhnen. Das macht ein neu

vorgestelltes Vergütungssystem deutlich, für das sich die Berliner

Mitglieder des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste

e.V. (bpa) eindeutig ausgesprochen haben. „Mit der Entgelttabelle zu

unseren Arbeitsvertragsrichtlinien haben wir nun auch in der

Bundeshauptstadt eine transparente Vergütungsregelung. Diese bietet

insbesondere für Fachkräfte ein Vergütungsniveau, das den Vergleich

mit den Vertragswerken der Wohlfahrt und der anderen Verbände nicht

scheuen muss“, erläutert der Berliner bpa-Landesvorsitzende Alexander

Waldow.

Die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des bpa Arbeitgeberverbandes

geben privaten Betreibern eine klare Orientierung bei der Gestaltung

ihrer Löhne und Gehälter und sorgen für Vergleichbarkeit in der

Branche. „Die Unternehmerinnen und Unternehmer behalten aber die

wichtigen Gestaltungsmöglichkeiten, um individuell auf die

Lebenssituationen und Wünsche ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

einzugehen“, so Waldow. Anders als ein Tarifvertrag legen die AVR des

bpa ein Mindestvergütungsniveau fest und lassen zu, weitere

Vergütungsbestandteile zu vereinbaren. Pflegende wünschten sich

oftmals neben dem Gehalt andere Unterstützungen, zum Beispiel bei der

Mobilität oder der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Privaten

Heimen und Pflegediensten ist es längst gelungen, attraktive

Arbeitsbedingungen zu schaffen. Sonst wären innerhalb der letzten

zwei Jahre nicht 100.000 zusätzliche Jobs in der Pflege entstanden

und besetzt worden“, rechnet der bpa-Landesvorsitzende vor. „Mit

unseren AVR bieten wir für unsere Mitglieder eine weitere Grundlage,

leistungsgerechte Löhne und Gehälter arbeitsvertraglich festzulegen.“

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

350 in Berlin) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

