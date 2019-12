Ein Abend voller bewegender Momente: 25. José Carreras Gala erzielt 3.585.781 Euro (FOTO)

Was für ein Jubiläum! Standing Ovations bereits zumAuftakt, eine Zugabe direkt in der Show und am Ende viel Geld für den Kampfgegen Leukämie. Die 25. José Carreras Gala, die der MDR gestern Abend live ausder Leipziger Messe übertragen hat, erzielte bis zum Sendeschluss 3.585.781 Eurofür den Kampf gegen Leukämie und andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen. Dadie Spenden-Hotline unter (+49) 01802 400 100 weiter geschaltet ist, wird sichdieser Betrag sogar noch erhöhen.

José Carreras: “Ich danke den Gästen in Leipzig, den Zuschauern in ganz

Deutschland, allen meinen Künstlerfreunden und dem MDR sowie unseren Sponsoren

für diesen großartigen Abend. Diese nachhaltige und breite Unterstützung für

unseren Kampf gegen Leukämie ist überwältigend. Jeder Euro hilft, Leben zu

retten und Leid zu lindern. Jede Spenderin und jeder Spender ist damit ein

Lebensretter. Wir werden weiter jeden einzelnen Euro sorgfältig und

verantwortungsvoll einsetzen, um diese Krankheit zu besiegen. Danke. Danke.

Danke.

Der Weltstar erkrankte 1987 selbst an Leukämie und gründete aus Dankbarkeit über

die eigene Heilung 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras

Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Ebenfalls 1995

initiierte José Carreras die 1. José Carreras Gala, um gemeinsam mit

internationalen und nationalen Künstlerfreunden Spenden für den Kampf gegen

Leukämie zu sammeln.

Prof. Dr. Andreas Neubauer, Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung und

Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie am

Universitätsklinikum Marburg: “Die José Carreras Leukämie-Stiftung ist in diesem

Jahr als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet worden. In der Laudatio

hieß es, die Stiftung sei ein großzügiger und uneigennütziger Förderer der

Leukämie-Forschung. Ich kann dies nur bestätigen. Der Wissenschaftliche Beirat

prüft deshalb alle Forschungs- und Strukturprojekte sehr intensiv, bevor eine

Förderung zugesagt wird. Neben seinem großen Engagement in Deutschland engagiert

sich José Carreras in vorbildlicher Weise unter anderem auch in seinem

Heimatland Spanien. Mit den in Spanien eingeworbenen Mitteln konnte in Barcelona

ein weltweit angesehenes Forschungsinstitut aufgebaut werden. Jetzt haben auch

Mediziner aus Deutschland die Möglichkeit, gemeinsam mit den in Barcelona

arbeitenden Wissenschaftlern neue Therapien zu entwickeln. Wir nutzen somit

jeden Spenden-Euro, um dem großen Ziel von José Carreras ein Stück näher zu

kommen: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.”

Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung: “Es

war ein Abend voller besonderer Momente. Tief bewegend war, als José Carreras

sich in der Gala zwischen Zuschauer setzte, die alle leidvolle Erfahrungen mit

Leukämie gemacht haben. Bei den Gesprächen mit den Betroffenen wurde deutlich,

wie sehr José Carreras den Kampf gegen diese Krankheit seit über zweieinhalb

Jahrzehnten antreibt und warum das unermüdliche Engagement für die José Carreras

Leukämie-Stiftung seine große Lebensaufgabe ist. Mit der Gala wollen wir nicht

nur Spenden sammeln, sondern auch das wichtige Thema Leukämie in das öffentliche

Bewusstsein rücken.”

Ein einmaliger künstlerischer Höhepunkt der 25. José Carreras Gala war das Duett

von Herbert Grönemeyer und José Carreras. Nach minutenlangem Beifall und

stehenden Ovationen gaben die beiden Ausnahmekünstler mitten in der Live-Sendung

eine Zugabe und sangen “Immerfort” ein zweites Mal – das hatte es in 25 Jahren

José Carreras Gala noch nie gegeben.

An der Seite von José Carreras führte Mareile Höppner durch den Abend. Die

Brisant-Moderatorin und Mutter eines neunjährigen Sohnes engagiert sich als

Botschafterin der José Carreras Leukämie-Stiftung für den Kampf gegen Leukämie

auch aus persönlichen Gründen. “Ich habe hautnah miterlebt, wie es ist, wenn ein

lieber Mensch krank ist. Deshalb geht mir das Thema sehr nah. Ich habe einen

sehr guten Freund an diese Krankheit verloren. Und mein Cousin hatte als Kind

Blutkrebs. Er konnte Gott sei Dank gerettet werden, aber eine Szene hat sich in

meinem Gedächtnis eingebrannt: Wir saßen damals mit anderen Kindern gemeinsam am

Tisch. Es gab Kroketten. Wir haben alle fröhlich gegessen. Und mein Cousin hat –

weil er so krank war – nur eine geschafft. Diese Krankheit hat nicht nur ihn,

sondern auch sein gesamtes Umfeld verändert. Obwohl es mittlerweile gute

Fortschritte in der Forschung und bei den Behandlungsmethoden gibt, müssen wir

noch mehr tun, damit diese schreckliche Krankheit endlich besiegt wird.”

Teamchefin am Spenden-Panel war Stephanie Müller-Spirra. Die Moderatorin der

ARD-Sportschau: “Ein Unfall oder eine Krankheit wie Leukämie können ein Leben

von einer Sekunde auf die andere ändern. Wir müssen deshalb als Gesellschaft

zusammenstehen und Solidarität zeigen. Ich bin deshalb sehr glücklich, dass wir

mit der José Carreras Gala einen Teil dazu beitragen können, Leid zu lindern und

Leben zu retten. Uns alle eint das große Ziel von José Carreras: Leukämie muss

heilbar werden. Immer und bei jedem.”

Als Künstler auf der Bühne waren bei der 25. José Carreras Gala dabei (in

alphabetischer Reihenfolge) David Garrett, Herbert Grönemeyer, Raphaela Gromes,

Maite Kelly, MDR Kinder- und Jugendchor, Johnny Logan, LOTTE und Max Giesinger,

Peter Maffay, PUR, Mary Roos, Deborah Sasson und VOXX The West End Tenors,

Barbara Schöneberger, Matt Simons, voXXclub und Zucchero.

Weitere prominente Mitstreiter waren unter anderem am Spendenpanel (in

alphabetischer Reihenfolge) Arthur Abraham, Mariella Ahrens, Janett Eger, Ronja

Forcher, Ingo Hertzsch, Peter Imhof, Burghard Jung, Alexander Hold, Johanna

Klum, Hardy Krüger jr., Philipp Lahm, Carsten Lekutat, Barbara Meier, David

Odonkor, Mirka Pigulla, Axel Schulz, Kamilla Senjo, Regine Sixt, Michael

Trischan und Kati Wilhelm.

Dank der großartigen Unterstützung der Zuschauer bei der alljährlichen José

Carreras Gala hat die José Carreras Leukämie-Stiftung in dem Vierteljahrhundert

ihres Bestehens viel erreicht. So konnten bereits mehr als 1.250 Forschungs-,

Struktur- und Sozialprojekte mit über 220 Millionen Euro gefördert werden.

José Carreras Leukämie-Stiftung

1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene

Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras

Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden

bereits über 220 Millionen Euro gesammelt und mehr als 1.250 Projekte

finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die

Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer

Erkrankungen, die Förderung von jungen Talenten im Rahmen von

Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen

und Elterninitiativen zum Ziel haben. Der Deutsche José Carreras

Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im

deutschen Spendenwesen. Die José Carreras Leukämie-Stiftung wurde im April 2019

von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als

“Wissenschaftsstiftung des Jahres” ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de.

Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de

Spenden-Telefonhotline:

(+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem

deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten

abweichen)

Spendenkonto:

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Commerzbank AG München

IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01

BIC: DRESDEFF700

Pressekontakt:

Burda und Fink GmbH

Petra Fink-Wuest

Tel: 089-890649112

Jose.carreras.stiftung@burda-fink.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/42657/4467935

OTS: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Original-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell