Ein Dankeschön für das Ehrenamt: McDonald–s Kinderhilfe lädt zur 17. Sternfahrt nach München

Auch in diesem Jahr lud die McDonald–s Kinderhilfe

Stiftung ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus

ganz Deutschland zur Sternfahrt ein. Dieses Mal fand das

Fortbildungswochenende in München statt. Mit der Sternfahrt sagt die

Stiftung Danke an die vielen helfenden Hände, ohne die ihre Arbeit

nicht möglich wäre.

Mehr als 840 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

engagieren sich deutschlandweit in den 22 Ronald McDonald Häusern und

6 Oasen der McDonald–s Kinderhilfe Stiftung und spendeten damit

allein im vergangenen Jahr über 100.000 Stunden ihrer Zeit. Um sich

für diesen Einsatz zu bedanken, veranstaltet die Stiftung jedes Jahr

dieses Fortbildungswochenende. Der Einladung nach München folgten

rund 400 Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands, die sich an den

drei Tagen nicht nur austauschen und vernetzen konnten, sondern auch

an einem umfangreichen Workshop-Programm teilnahmen.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stand in den angebotenen

Workshops eine große thematische Bandbreite zur Auswahl: Von

wichtigen sozialen Fragen wie Organspende, über Erste-Hilfe-Training

und >Live-Kinetik< sowie kulinarischer Schulung, bis hin zu

Fachvorträgen von Medizinern und Persönlichkeits-Coaches. Highlight

war auch der festliche Gala-Abend: Der Entertainer und Sänger Gregor

Glanz führte durch den Abend und begeisterte die Gäste mit seiner

Live-Performance. Eine Vielzahl der Gäste unterstützt die Stiftung

bereits seit vielen Jahren und so wurden auch bei der diesjährigen

Sternfahrt-Gala die Jubilare für ihr Engagement ausgezeichnet.

>Die Sternfahrt ist inzwischen zu einer wichtigen Tradition

geworden und findet bereits zum 17. Mal statt<, so Adrian Köstler,

Vorstand der McDonald–s Kinderhilfe Stiftung. >Es beeindruckt mich zu

sehen, wie viele der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

die McDonald–s Kinderhilfe bereits seit 10, 15 oder sogar 20 Jahren

unterstützen.< Über die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung Die McDonald–s Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit

und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung

betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von

Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker

Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der

Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Insgesamt konnten 2018 in

den Häusern und Oasen über 15.500 Familien in der Nähe ihrer kranken

Kinder bleiben. Darüber hinaus fördert die McDonald–s Kinderhilfe

Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen.

www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Kontakt für weitere Fragen und Informationen:

McDonald–s Kinderhilfe Stiftung

Jana Klanten, Pressesprecherin

Max-Lebsche-Platz 15

81377 München

Telefon 089 – 740066-0

Mail presse@mdk.org

