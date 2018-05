»Eine Diva kommt selten allein«

Am Sonntag, 3. Juni, um 19 Uhr bestreitet das Ensemble der Musikalischen Komödie das traditionelle Abschlusskonzert zum Leipziger Stadtfest auf der Bühne am Augustusplatz. Nachdem am Vorabend mit »Casanova« die letzte Neuproduktion dieser Spielzeit Premiere im Haus Dreilinden feiert, singen und tanzen die Publikumslieblinge Anne-Katrin Fischer, Angela Mehling, Laura Scherwitzl, Sabine Töpfer, Jeffery Krueger, Patrick Rohbeck und Radoslaw Rydlewski in der Innenstadt als Dankeschön für »ihre« Leipziger sowie alle Gäste von auswärts. Begleitet werden sie vom Chor, Ballett und Orchester der Musikalischen Komödie.

Nicht umsonst steht die diesjährige Veranstaltung unter dem Motto »Eine Diva kommt selten allein« ? die »MuKo« wartet zum Leipziger Stadtfest mit einem besonderen Gast auf: Marguerite Kollo aus der legendären Berliner Operettendynastie, Enkelin von Walter und Schwester von Tenor René Kollo. Auch 2018 erwartet die Leipziger ein musikalisches Feuerwerk aus bekannten Operetten und Musicals, von Johann Strauss? »Schwipslied« über Hits von Franz Lehár, Emmerich Kálmán und Ralph Benatzky bis Andrew Lloyd Webber sowie Evergreens wie »Dancing Queen« von ABBA. Und natürlich dürfen Gassenhauer wie »Die Männer sind alle Verbrecher« aus der Feder von Walter Kollo im Programm zu diesem Anlass nicht fehlen. Sie alle beweisen: »There?s No Business Like Showbusiness«. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Kapellmeister Tobias Engeli.

Der Eintritt zum Abschlusskonzert ist frei. Weitere Informationen zum Programm des Leipziger Stadtfestes 2018: https://www.leipzigerstadtfest.de