Stegemann/de Vries: Milcherzeuger stärken

Tag der Milch am 1. Juni rückt Milchwirtschaft in

den Mittelpunkt

Am 1. Juni ist der Weltmilchtag. Dazu erklären der Vorsitzende der

Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der CDU/CSU-Fraktion im

Deutschen Bundestag, Albert Stegemann, sowie der zuständige

Berichterstatter, Kees de Vries:

Albert Stegemann: „Milch schmeckt nicht nur lecker, sondern ist

auch für unsere ausgewogene Ernährung unverzichtbar. Milch ist aus

unserem Alltag nicht wegzudenken. Jeder Bundesbürger verbraucht

durchschnittlich etwa 90 Kilogramm Frischmilcherzeugnisse pro Jahr.

Daher ist es gut, dass sich Verbraucher auf die hochwertige

Produktion in Deutschland verlassen können. Mit einem Produktionswert

von rund 12 Milliarden Euro ist Milch das Kerngeschäft vieler

deutscher Landwirte.

Unsere Milchbauern prägen die Landschaft in einzigartiger Weise.

So wird unser ökologisch wertvolles Dauergrünland optimal genutzt.

Ziel der Unionsfraktion ist es deshalb, die Wettbewerbsfähigkeit der

Betriebe zu erhalten und zu verbessern. Denn in erfolgreichen

Betrieben geht es auch den Kühen gut. Damit das so bleibt, dürfen

sich die Produktionskosten durch staatliche Auflagen nicht weiter

verteuern. Die Verbraucher müssen zudem bereit sein, für Milch und

Milchprodukte wie Käse, Joghurt oder Butter einen angemessenen Preis

zu bezahlen.“

Kees de Vries: „Als Unionsfraktion verfolgen wir die Situation am

Milchmarkt sehr genau. Unser oberstes Ziel ist es, zu einem stabilen

Marktumfeld beizutragen. Die Milchbauern müssen von ihrer

Sieben-Tage-Woche gut leben und verlässlich planen können. Als

CDU/CSU-Bundestagsfraktion arbeiten wir an Lösungen, um die

Preisschwankungen des Milchmarktes möglichst gering zu halten. Ich

freue mich sehr, dass es unter den Milchbauern zunehmend

Unterstützung für einen Europäischen Branchenverband gibt.“

