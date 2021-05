Einladung zum Online-Pressegespräch am Dienstag, 25. Mai 2021 / „Hybride Bedrohungen, Cyberangriffe und Desinformation: Wie sicher ist die Bundestagswahl?“

Beginn: 10:00 Uhr

Voraussichtliches Ende: 11:30 Uhr

Mitwirkende:

* Dr. Georg Thiel, Bundeswahlleiter und Präsident des Statistischen Bundesamts (Destatis)

* Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

* Florian Burg, Pressesprecher des Bundeswahlleiters

Im Online-Pressegespräch erörtern Herr Dr. Thiel und Herr Schönbohm wichtige Fragen rund um die Sicherheit der Bundestagswahl:

* Welche organisatorischen Maßnahmen sorgen für einen sicheren Wahlablauf?

* Wo wird im Wahlprozess Informationstechnik eingesetzt und was unternehmen die Wahlorgane, um diese abzusichern? Welchen Beitrag leistet hierzu das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik?

* Was tun Bundeswahlleiter, BSI und weitere Beteiligte, um hybriden Bedrohungen zu begegnen?

Der Bundeswahlleiter und der Präsident des BSI freuen sich über Ihr Interesse!

*** Wichtige organisatorische Hinweise ***

Das Pressegespräch wird als Videokonferenz via Cisco Webex durchgeführt. Bitte melden Sie sich bis 20. Mai 2021 per E-Mail an pressestelle@bundeswahlleiter.de an. Am 21. Mai erhalten Sie die Anmeldungsbestätigung und die Zugangsdaten zum Webex-Meeting. Wir können keine Video- und Tonmitschnitte in sendefähiger Qualität garantieren. Bitte beachten Sie weiter: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Teilnahme ausschließlich für Medienvertreterinnen und Medienvertreter vorgesehen.

Diese Einladung wird über die E-Mail-Verteiler von Bundeswahlleiter und BSI versandt. Wir bitten um Verständnis, sollten sie sie doppelt erhalten haben.

