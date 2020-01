Einladung zum Pressegespräch am 21.1.2020 Pflanzenzüchtung in Deutschland – ein Hidden Champion?! / Bevölkerungsumfrage zu Kenntnisstand und Meinung zur Pflanzenzüchtung

Die Pflanzenzüchtung liefert mit leistungsfähigen, robusten Sorten

die Basis für die landwirtschaftliche Erzeugung, die nach aktuellen Schätzungen

einen Produktionswert von 57 Milliarden Euro erreicht. Neben der Ertrags- und

Qualitätsverbesserung von Kulturpflanzen ist die Steigerung der

Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen Umweltbedingungen eine zentrale Aufgabe

der Pflanzenzüchtung und angesichts der sich zurzeit rasch verändernden Wetter-

und Klimabedingungen hochaktuell. Trotz ihrer Bedeutung spielt die

Pflanzenzüchtung – mit Ausnahme des Themas Gentechnik – in der Öffentlichkeit

und in der medialen Berichterstattung nur eine untergeordnete Rolle. Warum ist

das so?

Der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V. (BDP) nimmt sein 75-jähriges

Jubiläum zum Anlass, dieser Frage tiefer auf den Grund zu gehen. Um Wissensstand

und Meinung der deutschen Bevölkerung zur Pflanzenzüchtung zu ermitteln, hat das

Markt- und Meinungsforschungsinstitut Kantar im Auftrag des BDP eine

repräsentative Bevölkerungsumfrage durchgeführt. Die Studie umfasst die

Themenbereiche Einstellung zu Wissenschaft, Forschung und Landwirtschaft,

Informationsstand zum Thema Pflanzenzüchtung sowie Meinungen zu und Erwartungen

an die Pflanzenzüchtung innerhalb der Bevölkerung. Über Details zur Studie und

Ableitungen daraus möchten wir mit Ihnen diskutieren.

Gesprächspartner:

Ulrike Bolsius, Senior Consultant, Markt- und Meinungsforschungsinstitut Kantar

Lea Fließ, Geschäftsführerin, Forum Moderne Landwirtschaft e. V. (FML)

Stephanie Franck, Vorsitzende, Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.

(BDP)

Werner Schwarz, Vizepräsident, Deutscher Bauernverband e. V. (DBV)

Moderation: Ulrike Amoruso-Eickhorn, Leiterin Kommunikation und Strategie, BDP

Datum: Dienstag, 21. Januar 2020, 16:00 Uhr

Ort: Pressezentrum Messe Berlin, Halle 6.3; Pressekonferenzraum B

Bitte melden Sie sich über den Pressekontakt ulrike.amoruso@bdp-online.de an.

Bitte beachten Sie, dass für den Zugang zu Messe und Pressezentrum eine

Akkreditierung notwendig ist: https://www.gruenewoche.de/Presse/Akkreditierung/

Pressekontakt:

Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.

Ulrike Amoruso-Eickhorn, Leiterin Kommunikation und Strategie

Kaufmannstraße 71-73, 53115 Bonn

Telefon: +49 (0) 228/98581-17, Mobil: +49 (0) 172 2664573

Telefax: +49 (0) 228/98581-19

E-Mail: ulrike.amoruso@bdp-online.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100826/4490016

OTS: Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP)

Original-Content von: Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP), übermittelt durch news aktuell