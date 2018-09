Einladung zur Pressekonferenz: 17. Verleihung MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES / Termin: Freitag, 21. September 2018 – Pressekonferenz: 10:30 – 11:15 Uhr (FOTO)

Einladung zur Pressekonferenz: 10:30 – 11:15 UhrOrt: Hotel Adlon Kempinski Berlin (Lindenzimmer)Anmeldung per E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de

„Frauen gehören in Leitungs- und Kontrollgremien genauso

selbstverständlich wie Männer ins Kinderzimmer und in den Haushalt.“

Prof. Dr. Ulrike Detmers,

Initiatorin,

Vorsitzende der Auswahlkommission

MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES

Bereits zum 17. Mal verleiht die Vollkornbrot- und Westfälische

Pumpernickel Bäckerei Mestemacher aus Gütersloh den

Gleichstellungspreis MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES.

Der MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES wurde im Jahr 2002 zum

ersten Mal verliehen. Ziel des Preises ist es, in der

männerdominierten Welt der Wirtschaft kompetente

Wirtschaftsfachfrauen als weibliche Leitbilder zu exponieren.

Die Preisträgerin erhält die wertvolle Skulptur OECONOMIA aus

Sterlingsilber. Darüber hinaus ist der Preis mit 5.000 Euro dotiert

und wird jährlich vergeben. Das Preisgeld stiftet die Preisträgerin

für soziale Zwecke.

Vor dem Festakt der diesjährigen Preisverleihung gibt es eine

Pressekonferenz, zu der Sie herzlich eingeladen sind.

Termin: Freitag, 21. September 2018

Uhrzeit: 10:30 Uhr bis ca. 11:15 Uhr

Ort: Hotel Adlon Kempinski

Lindenzimmer

Unter den Linden 77, 10117 Berlin

Anmeldung per E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de

Hintergründe zum Preis

Welche Motive liegen der Initiative zugrunde? Wirtschaftsfachleute

sind sich einig: Mit der weiblichen Elite stärkt die Wirtschaft im

internationalen Wettbewerb ihre Wettbewerbskraft. Das Know-How und

das Potential weiblicher Fach- und Führungskräfte müssen genutzt

werden, um in der strategischen Spitze wie in der Linie

geschlechtlich gemischte Leistungsteams zu positionieren. Die

Erschließung professioneller Kompetenzen von Frauen wie Männern

erweitert die strategisch-taktische Entscheidungsbasis in den

Unternehmen.

Welche Ziele gibt es zum MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES?

Zu den Zielen dieser Aktion, die Prof. Dr. Ulrike Detmers im Jahr

2002 aus der Taufe gehoben hat, zählen die

– Herausstellung wirtschaftlicher Kompetenz von Wirtschaftsfachfrauen

in der Männerwelt Wirtschaft

– Förderung einer wirtschaftlichen Kultur, die Frauen und Männer

gemeinsam gestalten

– Präsentation weiblicher Leitbilder für weibliche

Nachwuchsmanagerinnen

In der Männerwelt Wirtschaft sollen kompetente Managerinnen

herausgestellt werden, die eingefahrene Vorstellungen über weibliche

Eigenschaften widerlegen. Diese Frauen sind durchsetzungsfähig und

ertragsorientiert. Sie dienen Nachwuchsmanagerinnen als Vorbilder.

Welche Philosophie steht hinter dem MESTEMACHER PREIS MANAGERIN

DES JAHRES?

Der Preis orientiert sich an den Prinzipien des Gender

Mainstreaming. Sowohl auf europäischer Ebene als auch in der

Bundespolitik der Bundesrepublik Deutschland setzt Gender

Mainstreaming auf die systematische Einbeziehung beider Geschlechter

in die Gestaltung aller Strukturbereiche menschlicher Existenz.

Insbesondere geht es um die Förderung geschlechtlicher Parität bei

der Spitzenbesetzung von Positionen in Politik und Wirtschaft.

Wie ist das Anforderungsprofil der Preisträgerin?

Das Anforderungsprofil an die MANAGERIN DES JAHRES beinhaltet die

Qualität der Berufsbiografie sowie das Engagement für die

Gleichstellung von Mann und Frau. Die personenorientierten Kriterien

zur Auswahl orientieren sich außerdem am Konzept Work-Life-Balance:

Die Preisträgerin soll nicht nur in ihrer beruflichen Rolle

Herausragendes leisten, sondern nach Harmonisierung von Beruf,

Familie, Freizeit und Lebensqualität streben und in diesem Sinne ein

Vorbild sein.

http://ots.de/8PCpCE

Pressekontakt:

Prof. Dr. Ulrike Detmers

Initiatorin MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES

Gesellschafterin

Mitglied Geschäftsführung

Sprecherin Mestemacher-Gruppe

Mestemacher GmbH

Am Anger 16, 33332 Gütersloh

Tel.: 05241 8709-68

E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de

Original-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell