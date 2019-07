EKD-Statistik: Beleg für langfristige Mitgliedschaftsentwicklung/ Mitgliederrückgang 2018 auf Vorjahresniveau. Erhöhte Austritte auch bei evangelischer Kirche.

Die Kirchen in Deutschland haben auch im Jahr

2018 weiter an Mitgliedern verloren. Die jüngste Mitgliederstatistik,

die die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) heute in Hannover

veröffentlicht hat, bestätigt die langfristig rückläufige

Entwicklung, auf die das Forschungszentrum Generationenverträge (FZG)

der Albert-Ludwig-Universität Freiburg in ihrer ökumenischen

Projektion der Kirchenmitglieder und der Kirchensteueraufkommen

bereits Anfang Mai hingewiesen hatte. Nach den heute veröffentlichten

Zahlen gehörten zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 21.140.599 Menschen

einer der 20 Gliedkirchen der EKD an. Dies entspricht – wie schon im

Vorjahr – einem Rückgang von rund 1,8 Prozent.

Bestätigt haben sich auch die in einigen Städten und Kommunen

bereits im Frühjahr bekanntgewordenen höheren Austrittszahlen für die

Kirchen im Jahr 2018. So lag die Zahl der Austritte in der

evangelischen Kirche im Jahr 2018 rund 11,6 Prozent über der

Vorjahreszahl. Nach den aktuellen Berechnungen auf Basis der

gemeldeten vorläufigen Zahlen aus den Gliedkirchen der EKD traten

2018 rund 220.000 Menschen aus der evangelischen Kirche aus. Der

Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm,

unterstreicht: „Jeder Austritt schmerzt. Da Menschen heute, anders

als früher, aus Freiheit entscheiden, ob sie der Kirche angehören

wollen, gilt es für uns heute noch deutlicher zu machen, warum die

christliche Botschaft eine so starke Lebensgrundlage ist. Wir sind

dankbar für die vielen Menschen, die sich heute aus Überzeugung für

die Mitgliedschaft in ihrer Kirche entscheiden. Unser Land wäre ärmer

und kälter ohne sie. Mehr denn je ist unsere Gesellschaft auf

Menschen angewiesen, die aus der festen Hoffnung ihres Glaubens auf

eine bessere und gerechtere Welt leben.“

Als weitgehend stabil erwies sich die Zahl der Taufen und

Aufnahmen: Mit rund 170.000 Taufen und rund 25.000 Aufnahmen liegen

die hochgerechneten Zahlen annähernd auf Vorjahresniveau. Die Zahl

der evangelisch Verstorbenen lag 2018 mit rund 340.000 ebenfalls in

vergleichbarer Größenordnung wie im Vorjahr.

Auf die finanzielle Situation der evangelischen Kirche hat der

Rückgang bei den Mitgliederzahlen zwar zunächst noch keine sichtbaren

Auswirkungen. Bedingt durch die positive Entwicklung der Löhne und

Einkommen in Deutschland stieg das Kirchensteueraufkommen 2018 leicht

an auf 5,79 Milliarden Euro. Mit dem Rückgang der Mitgliederzahlen

werden sich laut der Projektion des FZG aber auch die finanziellen

Möglichkeiten der beiden Kirchen bis 2060 in etwa halbieren. Den

Berechnungen der Freiburger Wissenschaftler zufolge werden die

Mitgliederzahlen beider Kirchen bis 2060 um rund die Hälfte

zurückgehen. Aufgrund stärkerer Zuwanderungsströme aus dem Ausland

verliert die katholische Kirche geringfügig weniger Mitglieder als

die evangelische.

Die Kirchenmitgliedszahlen zum 31.12.2018 sind abrufbar unter

https://www.ekd.de/statistik.

Weitere Informationen zur Mitgliederentwicklung in der

evangelischen Kirche finden Sie unter www.ekd.de/projektion2060.

Zum Download zur Verfügung steht dort auch die heute erschienene

EKD-Statistik-Broschüre „Evangelische Kirche in Deutschland – Zahlen

und Fakten zum kirchlichen Leben“, Ausgabe 2019. Druckexemplare

können kostenlos bestellt werden im Kirchenamt der EKD unter Telefon

0511/27 96-359 oder per E-Mail: statistik@ekd.de.

Hannover, 19. Juli 2019

Pressestelle der EKD

Carsten Splitt

