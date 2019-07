NOZ: Debatte um Holocaust-Gedenkstätten: AfD gegen Pflichtbesuche

Debatte um Holocaust-Gedenkstätten: AfD gegen

Pflichtbesuche

Pazderski: Es braucht keine staatlichen Diktate

Osnabrück. Nachdem der israelische Botschafter in Deutschland mehr

Besuche von Schülern in Holocaust-Gedenkstätten befürwortet hat,

spricht sich die AfD gegen Pflichtbesuche aus. In der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ erklärte der stellvertretende AfD-Bundessprecher

Georg Pazderski: „Erinnerungskultur ist ein wichtiges

gesellschaftliches Element, damit Schüler unsere eigene Geschichte

und unser heutiges Handeln besser verstehen können.“ Hier seien

Familien mit der Überlieferung ihrer individuellen Geschichte in der

Pflicht, aber auch die Schulen, wenn es um die Vermittlung von Fakten

und Wissen gehe. Dies „einzubetten in ein feststehendes Programm mit

Pflichtbesuchen ist jedoch kontraproduktiv“. Jede Schule und jeder

Lehrer sei hinreichend qualifiziert, um selbst entscheiden zu können,

wie sie das erforderliche Geschichtswissen am besten vermitteln.

„Dazu braucht es keine staatlichen Diktate“, so Pazderski.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell