Engagement für herzkranke Kinder und Jugendliche / Wir suchen die Herzhelden 2020!

Ein Herz-Held ist jemand, der sich über Gebühr für herzkranke

Kinder und Jugendliche einsetzt. Der sie nach Möglichkeit in normale

Alltagsaktivitäten integriert, der ihnen mit unbürokratischen Hilfestellungen

und Ideen Teilhabe ermöglicht.

Preisverdächtig?

– Der Trainer, der das herzkranke Kind seinen körperlichen

Einschränkungen entsprechend im Sportverein mitmachen lässt.

– Die Lehrerin, die beim Schulsport darauf Rücksicht nimmt, dass

das herzkranke Kind bei großer Hitze nicht ins Wasser springen bzw.

auf der Tartanbahn zu lange laufen darf, es aber dennoch möglichst

mit

– Der Arzt, der eine schwierige medizinische Versorgung durch

eigene Ideen oder außergewöhnliches Engagement ermöglicht und/oder

verbessert

Ab sofort können Sie Ihre Herz-Helden nominieren:

https://www.bvhk.de/veranstaltungen/preise-wettbewerbe/herzheld2020/

Berichten Sie uns von Ihren Herz-Helden im Alltag, die so viel bewegen. Schlagen

Sie uns bis spätestens 28.02.2020 in einer Kurzbeschreibung (max. 2.500 Zeichen)

“Ihren” Herz-Helden und seine Aktivitäten vor und laden Sie sein

aussagekräftiges Foto “in Aktion” hoch. Bitte erklären Sie dabei, in welcher

Beziehung er zu einem / mehreren herzkranken Kindern / Jugendlichen steht, z.B.

LehrerIn an Schule, ArbeitgeberIn, TrainerIn im Verein, Arzt Damit wir ein

eingesandtes Foto für unsere Kommunikation / Webseite verwenden können, brauchen

wir die schriftliche Einwilligung aller Beteiligten (Formular: siehe

Downloadmöglichkeit).

Vom 01.-31.03.2020 können unsere Leserinnen und Leser dann über unsere

Herz-Helden 2020 abstimmen. Die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen werden

ausgezeichnet. Machen auch Sie mit!

Pressekontakt:

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)

Volker Thiel

v.thiel@bvhk.de

0241 91 23 32

