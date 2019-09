Erstmals zentrale Veranstaltung zum Dank an die Organspender / Park des Dankens, Erinnerns und Hoffens in Halle (Saale) wird zum bundesweiten Begegnungsort

Rund 150 Menschen aus ganz Deutschland

kamen heute in Halle (Saale) zusammen, um gemeinsam den Organspendern

zu gedenken und ihnen – sowie stellvertretend ihren Angehörigen – zu

danken. Gemeinsam treten Organempfänger, die dank eines gespendeten

Organs weiterleben, mit Wartelistenpatienten, Medizinern und

Politikern, für eine größere gesellschaftliche Würdigung der

Organspender ein.

Dr. Heidemarie Willer vom Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration des Landes Sachsen-Anhalt, die bei dieser überregionalen

Festveranstaltung die Ehrung der verstorbenen Organspender vornahm,

betonte: „Diese Veranstaltung ist ein wichtiger Schritt zu einem

wertschätzenden Umgang mit Organspendern und ihren Familien. Jeder

Organspender ermöglicht schwerkranken Patienten auf der Warteliste

die Chance auf ein neues Leben. Diese Entscheidung verdient unser

aller Anerkennung für das größte Geschenk, das ein Verstorbener nach

seinem Tod weitergeben kann. Bäume sind Zeichen des Lebens. Genau in

dieser Tradition steht der Park. Jeder Baum, der hier in Halle

gepflanzt wird, erinnert an einen Menschen, der sein eigenes Leben

verlor, aber ein anderes rettete.“

Auch Dr. med. Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand der Deutschen

Stiftung Organtransplantation (DSO), hob in seiner Ehrung den

notwendigen gesellschaftlichen Richtungswechsel hin zu einer Kultur

der Organspende hervor: „Ziel sollte es sein, dass die Spender und

ihre Angehörigen eine größere Würdigung erfahren, die unser

gesellschaftliches Prinzip der Solidarität widerspiegelt.“

Die Basis für eine größere Wertschätzung wurde durch das am 1.

April 2019 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung der

Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende (GZSO) sowie

den begleitenden Gemeinschaftlichen Initiativplan geschaffen. Damit

wurde für die Angehörigenbetreuung durch die DSO ein klarer Rahmen

gesetzt. Mit der nun erstmals stattfindenden bundesweiten

Veranstaltung zur Würdigung von Organspendern verankert der

Initiativplan den „Park des Dankens, des Erinnerns und des Hoffens“

in Halle (Saale) als Begegnungsstätte für alle, die das Thema

Organspende in gewisser Weise verbindet: Organempfänger, die große

Dankbarkeit gegenüber ihren Spendern empfinden, Angehörige, die sich

an geliebte Menschen erinnern, sowie Patienten, die auf eine

lebensverlängernde Transplantation hoffen.

Dr. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale),

unterstrich Symbolcharakter und Entwicklungsperspektive des Parks:

„Seit über zehn Jahren werden hier gemeinsam Bäume gepflanzt zur

Erinnerung an die verstorbenen Organspender. Mit jedem Jahr ist er

ein Stück gewachsen und wird mit dem heutigen Tag zu einer

bundesweiten Stätte der Begegnung. Der Park als prägendes Areal eines

innerstädtischen Entwicklungsgebietes wird sein Gesicht weiter

wandeln, und als gestalterischer Akzent Teil eines Ortes der Bildung,

Kultur und Erholung werden.“

Der Ehrung der Organspender ging der Festvortrag von Prof. Dr.

mult. Eckhard Nagel von der Universität in Bayreuth voraus. Der

Transplantationsmediziner, Ethiker, Philosoph und Ökonom setzt sich

ebenfalls für eine größere öffentliche Wertschätzung der Organspender

ein: „Der zentrale Aspekt innerhalb der Transplantationsmedizin ist

das existentielle Beziehungsmoment, in dem Menschen zusammengeführt

werden, die sich nicht kennen: Diejenigen, die nach ihrem Tod bereit

sind, anderen Menschen in ihrer Not zu helfen und diejenigen, denen

dadurch ein neues Leben geschenkt wird. Für die Angehörigen kann

diese Liebe, die durch eine Organspende an andere hilfsbedürftige

Menschen weitergegeben wurde, ein Weg sein, ihre Trauer zu

bewältigen. In diesem Sinne bilden wir heute hier eine Brücke der

Erinnerungskultur.“

Gabriele Schweigler vom Netzwerk Spenderfamilien weiß aus eigener

Erfahrung, dass Angehörige aus ihrem persönlichen Umfeld bei einer

Organspende nicht immer nur Unterstützung bekommen, sondern sich

manchmal sogar noch rechtfertigen müssen. Sie ist eine von fünf

Angehörigen, die auf der Veranstaltung sprechen und erinnert an ihre

verstorbene Freundin: „Heute bin ich stolz auf Dich, dass Du drei

Menschen das Leben gerettet hast. Und so haben mich die Zustimmung

zur Organspende und die zurückgelassene Wärme stark gemacht.“ Sie

mahnte aber auch, dass es längst überfällig sei, einen Organspender

als Lebensretter zu würdigen und öffentlich zu ehren.

Die Organempfänger fassten ihre tiefe Dankbarkeit in Worte. Bianca

Twupack, die erst vor wenigen Monaten ein neues Herz erhielt, wandte

sich an den ihr unbekannten Organspender: „Ich bin dankbar, da mir

durch das neue Herz die Möglichkeit gegeben wurde, in mir

Zukunftspläne reifen zu lassen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass

wir beide gemeinsam ein ganz neues Herz erwachsen lassen können.“

Torsten Fietzeck hingegen wartet noch auf ein neues Herz und

sprach über seine Wünsche: „Ich hoffe, dass ich nach meiner

Transplantation wieder aktiver am Leben teilnehmen kann, dass ich mit

meiner Lebensgefährtin noch bei vielen Feiern tanzen werde und wir

dann vielleicht endlich gemeinsam einen Tanzkurs besuchen.“

Im Anschluss an die Festveranstaltung fanden im Park des Dankens,

des Erinnerns und des Hoffens gemeinsame Baumpflanzungen statt. Wie

die Organspende steht der Baum gleichzeitig für das Leben und den Tod

und verbindet damit symbolisch alle von der Organspende betroffenen

Menschen. Dazu erklärte Dr. med. Christa Wachsmuth, Geschäftsführende

Ärztin der DSO-Region Ost: „Es war schon lange der Wunsch von

Angehörigen, Organempfängern und Patientenverbänden, den Park als

bundesweiten Ort des Erinnerns an die Organspender einer größeren

Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“

Dem bundesweiten Netzwerk Spenderfamilien, einem Zusammenschluss

von Angehörigen und Freunden von Organspendern, wurde zudem im Rahmen

der Veranstaltung von der BARMER ein Scheck in Höhe von 5.000 Euro

überreicht. Der Betrag war bei einem Spendenlauf in Kiel zum Tag der

Organspende am 1. Juni 2019 zusammengekommen.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur

Verfügung. Ebenso bieten wir Ihnen die Möglichkeit für Interviews mit

Angehörigen sowie ergänzende Presseunterlagen. Fotos von der

Veranstaltung finden Sie auf unserer Homepage

https://www.dso.de/dso/presse

Pressekontakt:

Birgit Blome, Bereichsleiterin Kommunikation

Dr. Susanne Venhaus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Deutsche Stiftung Organtransplantation

Deutschherrnufer 52, 60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 677 328 9400 oder -9413, Fax: +49 69 677 328 9409,

E-Mail: presse@dso.de, Internet: www.dso.de

Original-Content von: Deutsche Stiftung Organtransplantation, übermittelt durch news aktuell