Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jährigen in der EU erreichte im Jahr 2018 mit 73,2% neuen Spitzenwert (FOTO)

Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jährigen in der EU erreichte im Jahr 2018 mit 73,2% neuen Spitzenwert

Im Jahr 2018 lag die Erwerbstätigenquote der Bevölkerung im Altervon 20 bis 64 Jahren in der Europäischen Union (EU) mit 73,2% höherals im Jahr 2017 (72,2%). In der Strategie Europa 2020 wurde als Zielfestgelegt, bis 2020 in der EU bei den 20- bis 64-Jährigen eineErwerbstätigenquote von insgesamt mindestens 75% zu erreichen.

Der Aufwärtstrend bei der Erwerbstätigenquote lässt sich sowohl

für Männer als auch für Frauen erkennen. Bei den Männern hat sich die

Erwerbstätigenquote seit 2013 stetig erhöht und erreichte im Jahr

2018 79,0%. Die Erwerbstätigenquote der Frauen ist seit 2010

kontinuierlich gestiegen und erreichte im Jahr 2018 67,4%. Auch die

Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen ist in der EU in den

letzten Jahren stetig angestiegen, von 38,4% im Jahr 2002 auf 58,7%

im Jahr 2018. Die stärkere Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer

ist ebenfalls eines der Ziele, das mit der Strategie Europa 2020 im

Bereich Beschäftigung angestrebt wird.

In Deutschland lag die Erwerbstätigenquote im Jahr 2018 bei 79,9%

(Männer: 83,9%; Frauen: 75,8%), womit der nationale Zielwert für 2020

(77%) bereits erreicht wurde. Die Erwerbstätigenquote der Personen im

Alter von 55 bis 64 Jahren lag bei 71,4%, nach Schweden (77,9%) der

zweithöchste Wert in der EU.

Diese Informationen stammen aus Ergebnissen der Europäischen

Arbeitskräfteerhebung für das Jahr 2018. Nähere Einzelheiten finden

sich in einem Artikel, der von Eurostat, dem statistischen Amt der

Europäischen Union, veröffentlicht wurde. In dieser Erhebung werden

Daten zu Beschäftigung und Arbeitslosigkeit erfasst ebenso wie zu

einem breiten Spektrum anderer Arbeitsmarkt-Variablen, von denen in

dieser Pressemitteilung nur auf eine kleine Auswahl eingegangen wird.

