EU-Terminvorschau vom 4. bis 10. März 2019

Montag, 4. März

Brüssel: Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie

Die Minister beraten über den aktuellen Stand der Gasrichtlinie

und über die Fazilität „Connecting Europe“. Der Rat wird sich

außerdem mit den energiebezogenen Aspekten der jüngsten Mitteilung

der Europäischen Kommission „Ein sauberer Planet für alle“ befassen.

Darin wird eine strategische, langfristige Vision für eine

klimaneutrale Wirtschaft dargelegt. Minister sprechen auch über eine

Verordnung über die Kennzeichnung von Reifen. Ziel dieser Initiative

ist es, den Verbrauchern mehr Informationen über die

Kraftstoffeffizienz, die Sicherheit und das Rollgeräusch von in

Verkehr gebrachten Reifen zu bieten. Weitere Informationen finden Sie

vorab hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2019/03/04/.

Dienstag, 5. März

Brüssel: Journalistenseminar des Europäischen Parlaments (bis

6.3.)

Im Vorfeld der Europawahl findet eine Reihe thematisch

fokussierter Seminare statt, diesmal zum Thema Weltfrauentag. Im

Mittelpunkt stehen Diskussionen in Panels mit EU-Abgeordneten,

Journalisten und Experten aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Es

besteht auch die Möglichkeit für Interviews und nach vorheriger

Anmeldung zur kostenlosen Nutzung der audiovisuellen Dienste im

Europäischen Parlament. Die Presse-Seminare richten sich

ausschließlich an hauptberuflich tätige Journalisten. Mehr

Informationen und Kontaktdaten zur Anmeldung finden Sie auf der

Website http://ots.de/4XFazN des Europäischen Parlaments.

Brüssel: Rat für Umwelt

Weitere Informationen zur Ratssitzung werden hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/env/2019/03/05/

bereitgestellt.

Brüssel: Assoziationsrat EU-Georgien

Der Assoziationsrat ist das höchste offizielle Gremium, das mit

dem Assoziierungsabkommen EU-Georgien eingesetzt wurde. Seine Aufgabe

ist die Überwachung der Durchführung des Abkommens. Weitere

Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/ak1xUv. Mehr Infos

zu dem Treffen finden Sie vorab hier http://ots.de/EkilfM.

Mittwoch, 6. März

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/PHC09n abgerufen werden.

Luxemburg: EuG-Urteil zu restriktiven Maßnahmen gegen die Hamas

Die Hamas beantragt die Nichtigerklärung der Maßnahmen des Rates

vom 26. März 2015, mit denen die Hamas weiterhin auf der Liste

derjenigen Personen und Organisationen belassen wurde, gegen die sich

restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus richten. Mit

Urteil vom 14. Dezember 2018 hatte das Gericht nach Rückverweisung

durch den Gerichtshof die Klage der Hamas gegen die Maßnahmen des

Rates der Jahre 2010 bis 2014 sowie 2017 abgewiesen. Weitere

Informationen finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-289/15.

Donnerstag, 7. März

Dresden: Bürgerforum „Mitreden über Europa“

Wie wirkt sich europäische Politik in Sachsen aus? Was soll die EU

regeln und was besser nicht?

Bei dem Forum sollen Bürger mit Abgeordneten des Europäischen

Parlaments über diese und andere Themen diskutieren. Die

Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer (Bündnis 90/Die Grünen), Dr.

Cornelia Ernst (DIE LINKE), Constanze Krehl (SPD) und Hermann

Winkler (CDU) stehen Rede und Antwort. Ort: Festsaal des Stadtmuseums

Dresden, Wilsdruffer Str. 2. Zeit: 18 Uhr. Weitere Informationen zur

Veranstaltung finden Sie vorab hier http://ots.de/6O0D57.

Brüssel: Rat für Justiz und Inneres (bis 8.3.)

Weitere Informationen werden vorab hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2019/03/07-08/

bereitgestellt.

Luxemburg: EuG-Urteil zum Zugang zu Glyphosat-Studien

Fünf Europaabgeordnete beanstanden vor dem Gericht der

Europäischen Union Entscheidungen der Europäischen Behörde für

Lebensmittelsicherheit (EFSA), mit denen Ihnen der Zugang zu

toxikologischen bzw. Kanzerogenitätsstudien im Zusammenhang mit der

Verlängerung der Zulassung für den Pestizid-Wirkstoff Glyphosat

teilweise verwehrt wurde. Die EFSA begründete diese (teilweise)

Zugangsverweigerung insbesondere mit dem Schutz der geschäftlichen

Interessen der Unternehmen, die die Studien vorgelegt hatten. Weitere

Informationen dazu finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-716/14 und hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-329/17.

Freitag, 8. März

München: Networking Event für Frauen anlässlich des

internationalen Frauentags

Das Münchener Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments lädt mit

Unterstützung der Flughafen München GmbH zum Networking Event für

Frauen ein. Motto: „How to boost women in politics and economy“.

Dabei soll mit erfolgreichen Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft

und Wissenschaft die Frage diskutiert werden, wie man das Potential

von Frauen in Politik und Wirtschaft besser nutzen kann. Zeit: 9.30

Uhr, Ort: Munich Airport Center (MAC). Weitere Informationen zur

Veranstaltung finden Sie hier http://ots.de/nUhWxC.

